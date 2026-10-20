Ce destinații aleg românii pentru vacanţa de toamnă a copiilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 oct. 2026, 11:09

Roma, Milano şi Paris sunt cele mai căutate destinaţii externe de către familiile din România pentru vacanţa şcolară de toamnă a copiilor, din perioada 22-31 octombrie 2026, arată datele centralizate şi publicate, marţi, de o platformă de rezervări online.

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