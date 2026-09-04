Sibiu: Târgul Olarilor are loc la sfârșitul acestei săptămâni în Piața Mare

Publicat 4 sept. 2026, 14:21 Sursă realitatea.net

Târgul Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al municipiului Sibiu, va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Piața Mare din localitate și va reuni meșteri olari și ceramiști din mai multe generații, a anunțat, vineri, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ''Cindrelul-Junii'' Sibiu.

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