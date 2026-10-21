Top 10 cele mai atractive destinații europene de tip city break

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 oct. 2026, 08:48

Platforma European Best Destinations a publicat clasamentul celor mai atractive 10 destinații de tip city break de pe continent pentru anul 2027, pe primul loc situându-se chiar o capitală vecină cu România, apreciată pentru istorie, viață urbană și natură montană.

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