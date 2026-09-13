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Șoc pentru Nick Rădoi. Iubita sa, Mădălina Apostol, s-a sinucis
Nick Rădoi și Mădălina Apostol
Publicat13 sept. 2026, 16:17
SursăRealitatea PLUS
Momente dramatice pentru milionarul Nick Rădoi. Iubita sa, Mădălina Apostol, și-a pus capăt zilelor după ce ar fi primit un diagnostic crunt. În ultima perioadă, femeia de 41 de ani se retrăsese din mediul online și își ținea viața personală departe de ochii curioșilor. Tânăra a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fată, iar Nick Rădoi nu își poate reveni din șoc. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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