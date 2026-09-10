Anastasia Soare, criticată dur după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta nepotului său

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 09:07

Anastasia Soare a fost criticată dur după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta nepotului său. Vedeta a venit special din America la Constanța, pentru a participa la eveniment.

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