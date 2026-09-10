Anastasia Soare, criticată dur după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta nepotului său

Anastasia Soare a fost criticată dur după ce s-a îmbrăcat în alb la nunta nepotului său. Vedeta a venit special din America la Constanța, pentru a participa la eveniment.
Anastasia Soare a atras toate privirile la nunta de la malul mării a nepotului său Dimitri cu aleasa inimii sale. Pentru eveniment, ”Regina sprâncenelor” a ales o rochie lungă, albă, care a stârnit un val de reacții negative pe internet.
Aceasta a purtat o rochie albă, lungă, mulată, cu o trenă neagră, care pornea din zona umerilor. Ținuta a fost accesorizată cu o floare supradimensionată, pe umăr. Regina Sprâncenelor a mai purtat o pereche de cercei aurii, iar părul l-a avut pe spate, în bucle lejere.
Deși a avut o apariție spectaculoasă, vedeta a fost criticată dur pe rețelele de socializare pentru că a ales o rochie albă la o nuntă.
”Nu pot să înțeleg cum de se face că la fiecare nuntă se gândesc anumite femei fix atunci să poarte alb și crem. Atâta ego-centrism, 1 zi are mireasa în viața ei, nu se poate respecta ? Prea multă nonșalanță. Chiar dacă speri / asumi că nu o va deranja – este într-o poziție în care oricum nu poate spune nimic ! Dar de ce merită riscul de a deranja ? Ca să nu mai spun ce impresie proasta și chichoteli se crează în rândul invitaților despre doamnele care s-au trezit fix în acea zi cu chef de purtat alb, se terminaseră variantele. Am pățit și eu la cununie și nunta mea – cămașa albă/crem, pantalon alb, pantofi alb, compleu alb cu dantelă, și rude și prietene. Nu as face asta niciodată, lipsă de considerație”, a comentat cineva la fotografiile postate de vedetă pe rețelele de socializare.
”Cum sa te imbraci in la nunta?Asta da docada de egoism.Te-ai gandit tu sa iesi in evidenta ,nu mireasa.Iar poza langa mireasa,niciodata nu sm cazut asa ceva,mireasa efectiv e umbrita de cealslta”mireasa”.Urat.Asta tine de bun simt nu de norme.Clar nimeni nu zice sa nu iesi din tipare,dar totusi se vede nadol de tot. Saraca fata”, ”Rochie alba ar trebui sa aiba doar mireasa!”, ”Total nepotrivita rochia dumneavoastră. O rochie minunată,vă stă foarte bine cu ea, dar nu la o nuntă”, au fost și alte comentarii primite de vedetă.