Cum au apărut vedetele alături de copiii lor în prima zi de școală. Imagini și mesaje emoționante
Anca Serea alături de copii
Prima zi de școală a venit cu emoții pentru copii, dar și pentru părinții celebri. Dan Negru a fost alături de copiii săi la festivitatea de început de an școlar, în timp ce Anca Serea și-a însoțit patru din cei șase copii la școală. Și Simona Gherghe a vorbit despre revenirea copiilor la rutina de școală și grădiniță.
Pentru Irina Fodor, începutul noului an școlar a venit cu emoții speciale: fiica sa, Diana, a început liceul. Vedeta a povestit pentru Libertatea că își dorește să fie prezentă la festivitatea de deschidere, însă intenționează să-i respecte adolescentei spațiul.
Irina Fodor a explicat că, cel mai probabil, va merge împreună cu sora sa și va sta într-un colț, urmând să se apropie de fiica ei doar dacă aceasta își va dori.
„Luni e prima zi de școală, prima zi de liceu. Am voie, dar n-o să mă duc chiar așa în sufletul fetei”, a povestit Irina Fodor pentru Libertatea.
Dan Negru a fost prezent la careul organizat în prima zi de școală și a publicat pe rețelele sociale un mesaj despre experiența trăită alături de copiii săi.
„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic!”, a scris prezentatorul, rememorând propriile experiențe din perioada în care era elev.
Dan Negru a făcut apoi o paralelă între careul din prezent și cel din urmă cu aproximativ 40 de ani, criticând modul în care astfel de momente sunt organizate.
„Careul de școală e o pedeapsă militară”, a transmis el, susținând că prima lecție din prima zi de școală ar trebui să fie despre curiozitate, întrebări și libertatea de a gândi.
Emoții mari au avut și copiii Valentinei Pelinel. Fostul fotomodel și-a dus copiii la școală, apoi a transmis un mesaj pe Instagram.
Prima zi de scoala pentru cei trei copii ai nostri si inca un început plin de emoții, visuri și sperante.📚🤍
Sa aveți un an frumos, sa legati prietenii sincere, multe reusite si curajul de a descoperi în fiecare zi ceva nou! lar noi vom fi mereu lângă voi, mandri sa va privim cum cresteti si cum va scrieti,pas cu pas, propria poveste. 🤍
Mult succes, iubirile mele! Sa aveți un an școlar minunat!🎒
Dana Rogoz a avut emoții mai puternice luni, ținând cont că fiica sa, Lia, a început școala.
Mult succes tuturor copiilor care incep azi scoala! Asa de multe emotii am avut pentru Liuca noastra, mititica, pentru prima zi de scoala din viata ei!Pai asa ceva nu se uita! Am fost langa ea, impreuna cu Radu si Vlad, atat la festivitatea de deschidere, cat si in sala de clasa, si nu vreti sa stiti ce eforturi am facut sa nu plang. Sa nu cumva sa o fac si pe ea sa planga, caci nu mai avea mult! La Vlad, sincer, nu aveam habar ce etapa importanta incepem cu totii, cat de mare va fi schimbarea. Dar acum stiu! Stiu ca scoala aduce un ritm nou, aduce multe intrebari, multe necunoscute si responsabilitati. Asa cum aduce si multe clipe de implinire, de satisfactie, multi prieteni, multe descoperiri, multe amintiri pe viata.
- Mi-e putin frica, mama! mi-a spus Lia acum cateva zile.
- E normal, Lia, si mie imi e putin frica.
- Eh, asta-i culmea! Cum sa iti fie tie frica, cand tu esti deja la... liceu! Sau... la facultate, ceva...
Mda, emotionati, mandri, putin speriati, fericiti, alaturi de puii nostri la acest nou inceput de drum: clasa a VI a si clasa Pregatitoare.
Mult succes copiilor, dar si parintilor in noul an! Sa rezistam intregi la minte langa ei in timp ce isi fac temele, sa le aducem calmi echipamentul de sport sau trusa de desen uitate pentru a 10 a oara acasa, sa facem fata fluxului de 200 de mesaje pe zi pe grupurile de părinți si... sa nu uitam sa ne bucuram. ❤️
P.S. Eu venisem azi la festivitate direct in costumul de la filmari, caci echipa de la lungmetraj a facut tot posibilul sa nu cumva sa ratez acest moment important din viata ei. Drept urmare, am fugit de la cadru pentru 30 minute si m-am intors inapoi la lucru.
Anca Serea a trăit intens emoțiile primei zile de școală de anul acest. Vedeta și-a însoțit patru din cei șase copii.
Zi încărcată a fost și pentru fetițele Andreei Bălan.
Prima zi de școală vine mereu cu emoții, bucurie și acel sentiment că începe ceva frumos. 🥹 Sunt momente speciale, care rămân peste ani în memoria copiilor noștri, iar eu mă bucur enorm că putem crea și păstra astfel de amintiri.❤️
Anul acesta, Clara pășește cu multă emoție și entuziasm în clasa I, iar Ela începe clasa a IV-a. 🎒 Amândouă sunt eleve la Liceul de Muzică „George Enescu”, unde își continuă drumul frumos în lumea muzicii, studiind vioara și pianul. 🎻🎹
Le dorim tuturor copiilor un an școlar minunat, plin de prietenii frumoase, bucurie, distracție, multe lucruri noi de învățat și, bineînțeles, cât mai multegh note mari!
Un început de an școlar cu mult succes tuturor! ❤️
Emoțiile primului clopoțel le-a simțit și Elena Gheorghe alături de copiii ei.
A inceput scoala.
Amelita a pasit astazi in clasa a II-a, cu emotii mari, cu nerabdare si cu un somn care aproape ca n-a mai venit azi-noapte. Iar daca ea n-a dormit… bineinteles ca nici noi n-am dormit. 😊
Cred ca inceputurile de scoala vor avea intotdeauna ceva special. Indiferent cat cresc copiii nostri, noi, parintii, vom avea mereu emotii pentru ei. Poate chiar mai multe decat au ei. Pentru ca fiecare inceput al lor este, intr-un fel, si un inceput al nostru.
Dar si ei au emotiile lor. In spatele ghiozdanelor, al florilor si al zambetelor de inceput de an sunt niste suflete mici care au nevoie sa stie ca suntem acolo. Sa-i incurajam, sa-i ascultam, sa avem rabdare cu ei si sa le amintim ca nu trebuie sa fie perfecti. Trebuie doar sa creasca, sa invete si sa incerce sa-si gaseasca drumul lor.
Nicho incepe clasa a VIII-a… si aici lucrurile stau putin diferit. 😄 Emotii avem noi, ca el e deja “mare”. Iar cu pozele de inceput de an… negociem. 😂 S-a lasat mai greu fotografiat si, pentru linistea lui, precizez oficial: fotografiile sunt strict pentru arhiva familiei. Nu se posteaza! Promitem!
Si poate asta e una dintre lectiile noastre, ca parinti: sa invatam sa-i tinem aproape chiar si atunci cand ei incep sa-si doreasca putin mai mult spatiu. Sa fim acolo, in spatele lor, fara sa le luam bucuria de a merge singuri inainte.
Mult succes, Amelita, in clasa a II-a! Mult succes, Nicho, in clasa a VIII-a! ❤️
Sa aveti un an frumos, cu sanatate, profesori care sa va inspire, prietenii adevarate, curaj, descoperiri si multe motive sa veniti acasa zambind.
Un an scolar minunat tuturor copiilor! Si multa putere noua, parintilor… pentru ca, oricat de mari ar deveni ei, in fiecare septembrie parca incepem si noi scoala odata cu ei. 🎒📚❤️
Simona Gherghe a marcat începutul noului an școlar printr-un mesaj publicat pe Instagram, în care a vorbit despre perioada de readaptare de după vacanța de vară.
„Ce scurtă-i vacanța mare!”, i-au spus copiii vedetei, la finalul celor două luni de vacanță.
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