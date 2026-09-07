Cum au apărut vedetele alături de copiii lor în prima zi de școală. Imagini și mesaje emoționante

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 sept. 2026, 15:43

Prima zi de școală a venit cu emoții pentru copii, dar și pentru părinții celebri. Dan Negru a fost alături de copiii săi la festivitatea de început de an școlar, în timp ce Anca Serea și-a însoțit patru din cei șase copii la școală. Și Simona Gherghe a vorbit despre revenirea copiilor la rutina de școală și grădiniță.

Distribuie articolul