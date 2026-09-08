Georgina Rodriguez, apariție răvășitoare la Festivalul de Film de la Veneția. A pășit pe covorul roșu fără inelul de logodnă de 3 mil. $

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 09:00

Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, unde a apărut pe covorul roșu fără celebrul inel de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo, estimat la 3 milioane de dolari. În schimb, partenera fotbalistului a purtat o colecție impresionantă de bijuterii Chopard.

Distribuie articolul