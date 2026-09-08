Georgina Rodriguez, apariție răvășitoare la Festivalul de Film de la Veneția. A pășit pe covorul roșu fără inelul de logodnă de 3 mil. $

Georgina Rodriguez a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, unde a apărut pe covorul roșu fără celebrul inel de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo, estimat la 3 milioane de dolari. În schimb, partenera fotbalistului a purtat o colecție impresionantă de bijuterii Chopard.
Georgina Rodriguez a participat la proiecția filmului „Mr. Nelson, Did You Kill People?” de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedeta a ales pentru eveniment o ținută Gucci bleumarin, formată dintr-un sacou cu decolteu amplu și o fustă mulată, completată de pantofi negri cu toc.
Ținuta a fost accesorizată cu mai multe bijuterii cu diamante, purtate la mâini, gât și urechi.
Bijuterii cu diamante de sute de mii de euro
Georgina Rodriguez a purtat bijuterii create de casa italiană Pasquale Bruni, din colecția High Jewelry Rosina. Piesele sunt realizate din aur alb de 18 karate și decorate cu diamante albe.
Vedeta a ales două inele în formă de semilună, fiecare având un preț de aproximativ 12.600 de euro. La acestea s-au adăugat o pereche de cercei asortați, evaluată la 22.350 de euro.
Cea mai scumpă piesă a fost însă colierul tip choker, decorat cu numeroase petale din diamante. Bijuteria este un model unicat și nu are un preț oficial. Potrivit estimărilor citate de presa italiană, valoarea acesteia ar putea depăși 600.000 de euro.
Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo s-au căsătorit
Însă unul dintre cele mai cunoscute accesorii ale sale a lipsit de pe covorul roșu: inelul de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo în 2025, a cărui valoare a fost estimată la aproximativ 3 milioane de dolari.
În locul acestuia, Georgina a purtat inele cu diamante în formă de semilună, cercei spectaculoși și un colier tip choker. Bijuteriile purtate la Veneția au fost atribuite casei Chopard.
Absența inelului de logodnă vine după un moment important din relația dintre Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo. Cei doi s-au căsătorit între timp, în Portugalia, în cadrul unei ceremonii intime, organizate acasă, alături de copiii lor.
Festivalul de Film de la Veneția, ajuns în acest an la cea de-a 83-a ediție, reunește până pe 12 septembrie numeroase vedete internaționale. Printre aparițiile care au stârnit interes s-a numărat și cea a Georginei Rodriguez, potrivit presei italiene.
Vedeta a ajuns la Lido cu două zile înainte de eveniment. Pe covorul roșu, aceasta a purtat o creație Gucci, casa de modă care a realizat și rochia de mireasă aleasă de Georgina pentru nunta cu Cristiano Ronaldo.