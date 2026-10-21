CASS pentru mame, eliminat din 2027

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 oct. 2026, 09:04

Eliminarea CASS la indemnizația pentru creșterea copilului va fi eliminată la începutul anului 2027, după ce vom identifica sursele de finanțare, întrucât este vorba de peste 500 de milioane de lei, a declarat, marți, noul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament.

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