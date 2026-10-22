Cum ne afectează organismul trecerea la ora de iarnă
Ora de iarnă 2026
România trece la ora de iarnă pe data de 25 octombrie. Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore.
Tranziția către ora de iarnă va avea loc în noaptea de 25 octombrie 2026. La 04:00, ceasurile vor trebui mutate la 03:00, adică cu o oră înapoi. Astfel, românilor li se oferă o oră în plus de somn.
Trecerea la ora de iarnă nu este lipsită de consecințe asupra organismului uman
Ceasul intern al organismului, care funcționează pe un ciclu de 24 de ore, este și el perturbat, iar acum, oamenii de știință de la Universitatea Stanford au stabilit o legătură între această schimbare bianuală și obezitatea și accidentele vasculare cerebrale.
Modelele lor se bazează pe date din SUA și sugerează că alegerea orei standard sau a orei de vară (DST) și respectarea permanentă a acesteia ar reduce semnificativ prevalența națională a obezității și a accidentelor vasculare cerebrale.
Ora standard permanentă, de exemplu, s-ar traduce în 300.000 de cazuri mai puține de accident vascular cerebral și 2,6 milioane de persoane mai puține cu obezitate.
„Cu cât ești expus mai mult la lumină în momente nepotrivite, cu atât ceasul circadian este mai slab”, explică Jamie Zeitzer, specialist în comportament, care a scris studiul împreună cu bioinginerul Lara Weed.
„Toate aceste lucruri care sunt în aval – de exemplu, sistemul imunitar, energia – nu se potrivesc la fel de bine.”
Studii anterioare au descoperit că trecerea la ora de vară poate crește imediat riscul de atacuri de cord și accidente de mașină, precum și poate provoca tulburări temporare de somn.
În același timp, trecerea la ora standard nu este asociată cu aceleași consecințe acute.
În 2022, în lumina noilor dovezi, Asociația Medicală Americană și-a anunțat sprijinul pentru eliminarea orei de vară și trecerea permanentă la ora standard. Academia Americană de Medicină a Somnului este de acord.
Cu toate acestea, impactul pe termen lung trebuie investigat mai în detaliu.
Modelele lui Zeizter și Weed nu sunt perfecte sau concludente. Ele nu au luat în considerare vremea, geografia sau comportamentul uman. Cu toate acestea, concluziile susțin ideea că ora de vară poate avea consecințe pe termen lung și că populația SUA ar putea fi mai sănătoasă fără aceasta, scrie Science Alert.
Cum te adaptezi?
Există modalități să treceți mai ușor la ora de vară și la ora de iarnă.
Deoarece câștigați o oră în plus de somn, este posibil să nu aveți același tip de perturbare imediată a somnului care apare atunci când trecem la ora de vară.
Deși există multe componente ale unui somn odihnitor și sănătos, unele elemente importante de luat în considerare includ:
Menținerea unui program de somn fix atât în timpul săptămânii, cât și în weekend
A avea o rutină regulată pentru a vă pregăti pentru culcare în fiecare seară
Renunțarea la dispozitivele electronice cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare
Blocarea zgomotelor și a luminii nedorite din dormitor sau, dacă este necesar, purtarea de accesorii precum o mască de dormit și dopuri pentru urechi
Utilizarea unei saltele confortabile
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