Exercițiul pentru activarea mușchiului cunoscut sub numele de „a doua inimă”

Scris de Andreea Damian Publicat: 20 oct. 2026, 08:30

Stați pe vârfuri, mențineți poziția câteva secunde, apoi coborâți călcâiele. Acest exercițiu simplu vizează mușchiul soleus, un mușchi al gambei care a stârnit interesul cercetătorilor datorită rolului său în circulație și metabolism.

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