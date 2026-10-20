Exercițiul pentru activarea mușchiului cunoscut sub numele de „a doua inimă”

Stați pe vârfuri, mențineți poziția câteva secunde, apoi coborâți călcâiele. Acest exercițiu simplu vizează mușchiul soleus, un mușchi al gambei care a stârnit interesul cercetătorilor datorită rolului său în circulație și metabolism.
Una dintre persoanele care a încorporat acest gest simplu în rutina sa este Mika Takishima, considerată cea mai în vârstă antrenoare personală din Japonia. A început să facă mișcare la 65 de ani și, la 90 de ani, menține o rutină bazată pe mici obiceiuri de mișcare pe care le integrează în viața de zi cu zi.
Printre acestea se numără mersul pe vârfuri prin casă, o practică pe care o recomandă ca o modalitate simplă de a-și întări picioarele și de a-și îmbunătăți echilibrul. „Uneori stau pe vârfuri fără să-mi dau seama, chiar și atunci când fac curățenie sau gătesc. E distractiv să te prefaci că ești balerină, nu-i așa?”
Solearul, mușchiul cunoscut sub numele de „a doua inimă”
Importanța sa se extinde dincolo de mișcarea picioarelor. Prin contracție și relaxare, mușchiul soleus ajută la propulsarea sângelui de la extremitățile inferioare înapoi către inimă, promovând astfel întoarcerea venoasă. Acesta este motivul pentru care și-a câștigat porecla de „a doua inimă” și de ce, în ultimii ani, a stârnit un interes crescând datorită potențialei sale legături cu sănătatea metabolică.
Ce spun cercetările despre mușchiul solear?
Interesul pentru mușchiul solear provine și din potențiala sa legătură cu sănătatea metabolică. Acest mușchi „a început să atragă atenția cercetătorilor pentru rolul său în sănătatea metabolică și îmbătrânirea sănătoasă”. Un studiu al Universității din Houston despre exercițiul de flexie a gleznei, a cărui activare permite „menținerea metabolismului oxidativ activ timp de ore întregi”, arată că poate ajuta, de asemenea, la reducerea nivelului de glucoză și la moderarea insulinei din sânge după masă.
Cum să activezi mușchiul solear în viața de zi cu zi
Dr. Eva Vargas, specialistă în Științe ale Activității Fizice și Sportului, subliniază că „ridicarea și coborârea călcâielor este o mișcare care activează această pompă musculară”, ceea ce promovează circulația sângelui. De asemenea, ea subliniază că este un exercițiu simplu de efectuat, mai ales „dacă petrecem multe ore stând jos, fie în timpul zilei de lucru, fie în avion”.
Experta recomandă includerea acestuia în rutina zilnică ca o „gustare de mișcare” pentru a ajuta la minimizarea sedentarismului. Cu toate acestea, ea ne reamintește că este important să îl completăm cu plimbări și antrenamente cardio și de forță care angajează grupele musculare mai mari.