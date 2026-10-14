Noi drepturi pentru gravide în timpul travaliului și nașterii

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 oct. 2026, 08:42

Femeile însărcinate ar putea avea dreptul de a alege o persoană care să le însoțească pe perioada travaliului și nașterii. De asemenea, spitalele publice și private vor trebui să asigure protejarea intimității femeilor însărcinate, prevede un proiect de lege care a primit recent raport favorabil la Camera Deputaților.

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