Airbnb a schimbat regulile pentru turiști. Ce nu vor mai putea cere gazdele

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 08:57

Platforma internațională de rezervări Airbnb a schimbat radical politicile sale globale, venind în sprijinul milioanelor de turiști care s-au plâns de-a lungul anilor de cerințele exagerate impuse de proprietari la finalul sejurului, conform BBC.

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