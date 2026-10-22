Airbnb a schimbat regulile pentru turiști. Ce nu vor mai putea cere gazdele

Platforma internațională de rezervări Airbnb a schimbat radical politicile sale globale, venind în sprijinul milioanelor de turiști care s-au plâns de-a lungul anilor de cerințele exagerate impuse de proprietari la finalul sejurului, conform BBC.
Airbnb și-a modificat regulile pentru a limita sarcinile pe care gazdele le pot solicita oaspeților – inclusiv în ceea ce privește curățenia.
Conform noilor directive, gazdele pot stabili șapte reguli standard ale casei și pot adăuga, de asemenea, alte solicitări „rezonabile”.
Airbnb precizează că oaspeților – care plătesc o taxă de curățenie – nu ar trebui să li se ceară să îndeplinească sarcini care revin, în mod normal, unei persoane însărcinate cu curățenia, cum ar fi spălarea vaselor sau strângerea lenjeriei de pat.
Noile reguli se vor aplica tuturor rezervărilor efectuate pe platformă începând cu data de 20 noiembrie.
„Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă așteptările gazdelor, însă am primit feedback din partea comunității noastre conform căruia acestea pot fi confuze, împovărătoare și dificil de gestionat”, a declarat Airbnb pentru BBC.
„Prin urmare, le-am regândit pentru a fi mai ușor de găsit și mai clar de stabilit, introducând totodată o nouă politică menită să asigure că solicitările rămân rezonabile, fără surprize neplăcute.”
Reprezentanții companiei au precizat că excepțiile vor fi extrem de rare și legate doar de situații speciale impuse de autoritățile locale. De exemplu, turiștilor li se poate cere să limiteze timpul de duș dacă există restricții locale privind apa din cauza secetei.
Conform noilor cerințe de pe site-ul Airbnb, gazdelor nu li se permite, în general, să solicite oaspeților îndeplinirea unor sarcini care „necesită un efort sau un timp considerabil, ori care ar fi efectuate, în mod obișnuit, de o persoană responsabilă cu curățenia – cum ar fi strângerea lenjeriei de pat, scoaterea gunoiului din incintă sau spălarea și așezarea vaselor la locul lor”.
Compania a precizat că, în anumite situații, pot fi acordate excepții. De exemplu, oaspeților li se poate cere să limiteze durata dușurilor dacă există restricții locale privind consumul de apă, cauzate de secetă.
Pe viitor, regulile unei proprietăți vor fi afișate într-un mod mai vizibil pentru oaspeți și vor apărea în notificările de reamintire a rezervării.
Încheierea unor contracte va fi permisă doar în situații limitate, cum ar fi atunci când acest lucru este impus de lege sau de regulamentele asociației de proprietari.
Deși o gazdă nu va putea aplica amenzi, aceasta își păstrează controlul asupra regulilor casei și a solicitărilor adresate oaspeților, a menționat compania.
Dacă solicitarea unei gazde nu respectă politicile Airbnb, situația va fi semnalată, iar proprietarul va avea posibilitatea de a contesta decizia, dacă nu este de acord cu aceasta.
De ani de zile, oaspeții s-au plâns de sarcini nerezonabile pe care erau obligați să le îndeplinească înainte de plecare, mai ales în condițiile în care aceștia plătesc deja taxe de curățenie.