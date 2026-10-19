Ce este „food noise”, fenomenul care poate îngreuna slăbitul

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 oct. 2026, 08:28

Termenul «food noise», preluat din limba engleză și tradus prin «zgomot alimentar», descrie un flux persistent de gânduri despre mâncare, care poate acapara atenția, interfera cu activitățile cotidiene și îngreuna concentrarea asupra altor aspecte ale vieții de zi cu zi.

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