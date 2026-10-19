Porți deschise la Primăria Generală București în fiecare weekend, până la finalul acestui an

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 oct. 2026, 08:22

Primăria Municipiului București organizează porți deschise în fiecare sâmbătă și duminică, până la finalul anului 2026. Intrarea este gratuită, însă este nevoie de înscriere prealabilă. La fiecare tur sunt așteptați maximum 30 de participanți.

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