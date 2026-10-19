Porți deschise la Primăria Generală București în fiecare weekend, până la finalul acestui an

Primăria Municipiului București organizează porți deschise în fiecare sâmbătă și duminică, până la finalul anului 2026. Intrarea este gratuită, însă este nevoie de înscriere prealabilă. La fiecare tur sunt așteptați maximum 30 de participanți.
Tururile ghidate în clădirea Primăriei Municipiului București se desfășoară în fiecare weekend, până la finalul acestui an. Sâmbătă, cei interesați pot veni între orele 16:00 și 18:00. Duminică, programul de vizitare este 12:00 – 14:00.
Intrarea este gratuită, dar condiționată de înscrierea online, AICI. Limita maximă de participanți la fiecare tur este de 30 de persoane.
„Vă așteptăm să descoperiți din interior una dintre clădirile emblematice ale Capitalei și să fiți turiști în propriul oraș. Bucureștiul are multe de oferit și multe frumuseți de care merită să vă bucurați. Accesul în clădirea PMB este gratuit, pe bază de înscrieri, în limita locurilor disponibile (maximum 30 de persoane). Un ghid vă va însoți pe tot parcursul turului și vă va spune povestea clădirii”, anunță PMB pe Facebook.