PEOPLE· 2 min citire
Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr., escapadă de vis la mare
Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr.
Andreea Popescu a plecat pentru câteva zile la mare, la Mamaia, unde s-a întâlnit cu Radu Mazăre Jr. Cei doi s-au distrat pe cinste și au profitat de vremea bună de pe litoral.
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