PEOPLE· 2 min citire

Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr., escapadă de vis la mare

Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr.

Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr.

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 12:47

Andreea Popescu a plecat pentru câteva zile la mare, la Mamaia, unde s-a întâlnit cu Radu Mazăre Jr. Cei doi s-au distrat pe cinste și au profitat de vremea bună de pe litoral.

Radu Mazăre Jr. a invitat-o pe Andreea Popescu la mare, iar influencerița a venit însoțită de cei trei copii pe care îi are împreună cu Rareș Cojoc. Cei doi s-au plimbat cu barca, s-au răsfățat cu șampanie scumpă și s-au plimbat cu skijet-ul.

Mai multe momente au fost surprinse chiar de către fiul lui Radu Mazăre care, ulterior, a postat imaginile în mediul online.

„Am invitat-o pe prietena mea @andreeaoanapopescu să vedem împreună cum e Mamaia la final de vară: întâi o plimbare cu jetul, apoi direct pe yacht. Și concluzia? E super și în septembrie!”, a fost mesajul postat de Radu Mazăre Jr..

View on Instagram

Andreea Popescu s-a distrat la maxim și a mărturisit că, pentru ea, Mamaia este o stațiune foarte frumoasă, care merită vizitată chiar și după încheierea sezonului estival.

Într-o discuție cu Radu Mazăre, vedeta a spus că atmosfera de la mare este una excelentă. Fiul fostului edil al Constanței a publicat și imagini din timpul escapadei, în care apare alături de Andreea Popescu în timp ce se plimbă cu un jetski. Întreaga discuție a devenit virală în mediul virtual.

Radu Mazăre jr: Andreea, cum e în Mamaia? Îți place?

Andreea Popescu: Este superb!

Radu Mazăre jr: Chiar așa, la sfârșitul verii?

Andreea Popescu: Exact! Am venit în ultima zi!

Radu Mazăre jr: Dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

Andreea Popescu: Exact!

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

radu mazareandreea popescu

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din PEOPLE

Mai Multe