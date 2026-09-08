Andreea Popescu și Radu Mazăre Jr., escapadă de vis la mare

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 12:47

Andreea Popescu a plecat pentru câteva zile la mare, la Mamaia, unde s-a întâlnit cu Radu Mazăre Jr. Cei doi s-au distrat pe cinste și au profitat de vremea bună de pe litoral.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre radu mazareandreea popescu