Aris Eram, declarație neașteptată despre Ramona Olaru! „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”

Aris Eram a clarificat lucrurile în ceea ce privește aparițiile sale tot mai dese în compania Ramonei Olaru.
Prezenți împreună la petrecerea aniversară a revistei VIVA!, Aris a explicat dinamica reală a legăturii lor și a oferit detalii despre viața sa sentimentală.
Tânărul a explicat că între el și Ramona nu a existat niciodată altceva decât o amiciție solidă. Deși recunoaște că este adesea sceptic în privința prieteniilor dintre un bărbat și o femeie, Aris Eram susține că în cazul Ramonei dinamica a venit firesc și reprezintă o excepție în viața lui.
„Cred că am trecut de etapa cu speculațiile. Eu tot timpul sunt cu Ramona, este singura femeie cu care am putut să leg o prietenie și doar atât. De fiecare dată când merg la evenimente de genul, ea este suportul meu emoțional. Vorbim despre ce ni se mai întâmplă în viețile noastre, avem o prietenie frumoasă și doar atât. Mi se pare foarte greu să ai o prietenie cu o fată. Nu prea cred în prietenia dintre un bărbat și o fată. Până la urmă, dacă îți place de fata aceea, de ce nu încerci ceva mai mult? Nu știu cum s-a legat cu Ramona. E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”, a spus Aris Eram conform Spynews.ro.
Dincolo de orele petrecute pe platoul de televiziune, cei doi au activități comune și în timpul liber, mergând frecvent împreună la sală sau la saună. Mai mult, Ramona Olaru este printre primele persoane care află noutățile din viața lui Aris.
„Avem o prietenie foarte frumoasă și sănătoasă, mergem la sală împreună, la saună, dar suntem colegi de muncă și acolo s-a oprit. Oricum, Ramona are altă viață față de mine. Eu sunt tânăr, ea deja a trecut prin etapele mele. Normal că e pe undeva un adevăr. Dacă cumva se întâmplă să fiu într-o relație, la început, Ramona o să fie printre primele persoane care vor afla, pentru că ea a trecut prin viață și cunoaște foarte bine și își dă seama foarte rapid dacă e o fată ok sau nu”, a completat fiul Andreei Esca pentru aceeași sursă.
În ceea ce privește primele mesaje, Aris a subliniat că Ramona nu intervine deloc în această privință. În glumă, tânărul a menționat că, dacă ar fi să ceară un sfat la acest capitol, colegul său Cuza ar fi cel potrivit, însă a subliniat că preferă să gestioneze singur aceste interacțiuni și să lase lucrurile să decurgă natural.
„La mesaje nu mă ajută Ramona, acolo e domeniul meu. Acolo am alți ajutători, mai degrabă Cuza mă ajută la acest subiect, dar de obicei nu mă ajută nimeni acolo, pentru că e frumos să păstrezi private toate aceste lucruri. Până la urmă, știi că toată bătaia de cap nu ajută la nimic, că știi că dacă îi place de tine, îi place, dacă nu, nu. Poți să zici orice”, a punctat Aris Eram.