Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu în sezonul estival 2026

Mihai Trăistariu deține mai multe locuințe la malul mării, pe care le închiriază în regim hotelier pe tot parcursul anului. În acest sezon estival, artistul a obținut un venit impresionant atât din închirieri, cât și din spectacolele susținute.
Cântărețul spune că a încheiat sezonul estival 2026 cu venituri de aproximativ 60.000 de euro, obținute din muzică și din afacerea pe care o desfășoară pe litoralul românesc.
„Din muzică și din turism am câștigat, în acest sezon estival, în jur de 60.000 de euro, vreo 35.000 de euro din închiriat, am 6 garsoniere, de trei stele, dar și un apartament de 4 stele, și din cântat, am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!.
Artistul spune că a cântat aproape în fiecare seară în localuri și resorturi de pe litoral, dar a participat și la nunți și botezuri în diferite zone ale țării. În total, a ajuns la 144 de concerte în timpul sezonului estival. În plus, Trăistariu conduce și o școală de muzică din Constanța.
„Sunt hărnicuț, am cântat, seară de seară, la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral, am avut și nunți și botezuri, prin țară, m-am ocupat la modul cel mai serios și de închirierea garsonierelor din Mamaia Nord, de cazare, de plăți. În plus, umblu toată ziua prin oraș, ca să rezolv treburile cu firmele, am și o școală de muzică, în Constanța”, a povestit cântărețul.
Mihai Trăistariu își continuă activitatea și în afara sezonului estival.
„La mine vă puteți caza oricând, în orice anotimp, la mare e frumos și toamna și primăvara și vara, chiar și iarna, aici, la malul mării, iernile sunt blânde. Dacă în iulie și în august închiriez garsonierele cu 350 de lei, în restul anului sunt cu 250 de lei. Nu am majorat prețurile de câțiva ani. La mine tot anul este ‘Litoralul pentru toți’!”, a declarat Mihai Trăistariu.