Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu în sezonul estival 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 12:41

Mihai Trăistariu deține mai multe locuințe la malul mării, pe care le închiriază în regim hotelier pe tot parcursul anului. În acest sezon estival, artistul a obținut un venit impresionant atât din închirieri, cât și din spectacolele susținute.

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