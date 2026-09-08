PEOPLE· 2 min citire
Regele Charles a decis ce statut vor avea Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a avizat luni o scrisoare destinată unor înalţi oficiali britanici în care confirmă că fiul său cel mic, Harry, şi soţia acestuia, Meghan, vor rămâne membri ai familiei fără atribuţii regale.
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