Regele Charles a decis ce statut vor avea Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 08:04

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a avizat luni o scrisoare destinată unor înalţi oficiali britanici în care confirmă că fiul său cel mic, Harry, şi soţia acestuia, Meghan, vor rămâne membri ai familiei fără atribuţii regale.

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