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Regele Charles a decis ce statut vor avea Harry și Meghan după revenirea în Marea Britanie

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 08:04

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a avizat luni o scrisoare destinată unor înalţi oficiali britanici în care confirmă că fiul său cel mic, Harry, şi soţia acestuia, Meghan, vor rămâne membri ai familiei fără atribuţii regale.

Scrisoarea, care a fost prezentată echipei lui Harry şi trimisă drept informare unor înalţi oficiali din guvern şi din armată, precizează că, după ce Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle lor regale oficiale în 2020, nu „mai sunt membri cu rol activ în familia regală”, potrivit Agerpres.

„Această poziţie, diferită de îndatoririle de stat şi regale asumate de membrii activi ai familiei regale şi care oferă cuplului libertatea personală în ceea ce priveşte independenţa financiară şi protecţia vieţii private aşa cum îşi doresc, va fi respectată pe deplin în continuare”, se mai spune în scrisoare.

„Drept urmare, nu există nicio schimbare în statutul curent al ducelui şi ducesei de Sussex. Acţiunile caritabile ale ducelui şi ducesei sunt o activitate personală pentru amândoi şi este desfăşurată în calitatea privată”.

„În concluzie, statutul lor este asemenea unor persoane fizice care au interese comerciale şi caritabile”.

Prinţul Harry şi familia sa au revenit în Marea Britanie la sfârşitul lunii trecute, la şase ani după ce au renunţat la îndatoririle regale şi s-au mutat în Statele Unite.

Ducii de Sussex au anunţat în ianuarie 2020 că se vor retrage din rolurile regale „de rang înalt” şi că depun eforturi pentru a deveni independenţi financiar faţă de familia regală.

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