Adina Buzatu dezvăluie ce conține masca naturală preparată în casă pentru un păr superb în sezonul rece

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 13:19

Adina Buzatu a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online un truc de frumusețe la care apelează de mai bine de trei decenii: o mască naturală de păr realizată în casă în doar două minute, destinată în special persoanelor cu păr fin și subțire.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Adina Buzatumască de păr