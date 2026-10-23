Adina Buzatu dezvăluie ce conține masca naturală preparată în casă pentru un păr superb în sezonul rece

Adina Buzatu a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online un truc de frumusețe la care apelează de mai bine de trei decenii: o mască naturală de păr realizată în casă în doar două minute, destinată în special persoanelor cu păr fin și subțire.
„Ador rezultatul! Părul meu arată superb, este mai suplu, mai lucios și se așază foarte frumos", a precizat ea. Deși folosește și produse profesionale de îngrijire, Adina Buzatu apreciază remediile naturale și le combină în funcție de nevoile sale.
„Nu fac o poțiune magică, nici omletă. Fac un produs pentru păr genial. Pui doar gălbenușul. Știu rețeta asta de peste 30 de ani. Pui două gălbenușuri pentru că am păr voluminos, acum depinde de lungimea părului tău. Ulei de ricin, eu pun din ochi. Ulei de cocos, eu pun și ulei de jojoba. Le pun pe amândouă, poți ori ulei de cocos, ori ulei de jojoba. Pun un pic de alcool. Aleg romul pentru miros, că adevărul e că oul pute. La ce te ajută alcoolul? Pătrunde mai bine și mai ușor masca în păr”, a precizat Adina Buzatu.
Referitor la vitamina E, Adina Buzatu a subliniat că trebuie folosită cu atenție, întrucât atât excesul, cât și lipsa acesteia pot influența sănătatea scalpului și căderea părului.
Gălbenuș de ou – proteine și lipide
Ulei de ricin – luciu și utilizare tradițională pentru creșterea părului
Ulei de jojoba – catifelare
Ulei de cocos – protecția fibrei capilare
Vitamina E – antioxidant (câteva picături)
Puțin rom – atenuează mirosul de ou
Cum se aplică masca de păr
Aplicarea se face pe lungimea părului, la 1–2 centimetri distanță de scalp, insistând pe zonele deteriorate și pe vârfuri. Stilista își protejează întotdeauna hainele și mâinile înainte de aplicare, avertizând că oul pătează și se curăță greu.
Masca se lasă să acționeze între 40 și 50 de minute, iar uneori, folosind o cască de duș, care menține căldura și accelerează procesul, vedeta o lasă chiar peste noapte.
La final, masca se îndepărtează prin spălare. Adina Buzatu recomandă utilizarea unui șampon cu efect degresant, care curăță eficient reziduurile de ulei și ou fără a încărca firul, lăsând părul curat și plin de vitalitate.