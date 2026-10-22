Ai grijă cu placa de îndreptat părul! Temperatura pe care n-ar trebui s-o depășești niciodată pentru a evita deteriorarea părului

Publicat 22 oct. 2026, 08:36 Actualizat 22 oct. 2026, 08:37

Deși placa de îndreptat părul a devenit instrumentul preferat pentru lungimi perfecte și ondulatorul pentru onduleuri perfect definite, aceste instrumente nu sunt lipsite de consecințe pentru fibra capilară. Pentru că în spatele părului disciplinat se ascunde o altă poveste, mult mai puțin vizibilă: cea a structurii sale interne, pusă la încercare de temperaturi ridicate și treceri repetate ale plăcilor.

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