Ai grijă cu placa de îndreptat părul! Temperatura pe care n-ar trebui s-o depășești niciodată pentru a evita deteriorarea părului

Deși placa de îndreptat părul a devenit instrumentul preferat pentru lungimi perfecte și ondulatorul pentru onduleuri perfect definite, aceste instrumente nu sunt lipsite de consecințe pentru fibra capilară. Pentru că în spatele părului disciplinat se ascunde o altă poveste, mult mai puțin vizibilă: cea a structurii sale interne, pusă la încercare de temperaturi ridicate și treceri repetate ale plăcilor.
Exact asta a urmărit o marcă britanică de top specializată în instrumente profesionale de coafat de înaltă calitate să măsoare într-un studiu dedicat inversării buclelor. Să observe dacă părul natural creț își poate recăpăta modelul original de bucle după ce este îndreptat și apoi expus la umiditate. Pentru a realiza acest lucru, cercetătorii au comparat șapte plăci de îndreptat părul comerciale, setate între 185 și 235°C, variind temperatura și lățimea plăcilor. Au fost efectuate până la 300 de treceri pe șuvițele testate. Obiectivul: să înțeleagă în ce moment căldura nu mai modifică doar forma părului, ci începe să-i deterioreze structura internă.
Placă de îndreptat părul: ce temperatură nu trebuie depășită pentru a evita deteriorarea părului?
200°C: acesta este pragul evidențiat de studiu pentru a observa efectele căldurii asupra structurii interne a părului. Potrivit cercetătorilor, sub această temperatură, filamentele intermediare - structuri proteice compuse în principal din keratină și prezente în cortexul firului de păr - își mențin integritatea în condițiile studiate. Aceste filamente joacă un rol crucial în rezistența mecanică a fibrei capilare și în memoria formei acesteia.
Peste 200°C, situația este mai îngrijorătoare. Cercetătorii descriu o denaturare ireversibilă a acestor structuri. Drept urmare, atunci când părul creț este expus ulterior la umiditate, acesta își poate pierde o parte din capacitatea de a reveni la forma sa naturală. Pe scurt, buclele riscă să își piardă elasticitatea. Și cu cât temperatura plăcilor este mai mare, cu atât rata de degradare măsurată este mai rapidă. O altă constatare a studiului: dimensiunea plăcilor contează, de asemenea. Cu o placă de îndreptat părul cu plăci late setată la 200°C, s-au observat modificări măsurabile, spre deosebire de plăcile de îndreptat părul cu plăci standard testate la aceeași temperatură.
Totuși, aveți grijă să nu vă forțați sistematic instrumentul de coafat până la 200°C. Studiul s-a concentrat pe părul creț de tip 3-4 în condiții experimentale specifice. Prin urmare, nu se poate spune că această temperatură este sigură pentru toate tipurile de păr.
Cum să vă protejați părul de căldura instrumentelor de coafat încălzite?
Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a preveni deteriorarea părului în urma uscării cu foehnul este să limitezi temperatura și numărul de treceri cu placa de îndreptat părul. Nu este nevoie să treci peste același punct de zece ori pentru a obține un rezultat perfect. Este mai bine să lucrezi în secțiuni mici, la o viteză constantă și să rezervi temperaturile ridicate pentru atunci când sunt cu adevărat necesare. Părul deja deteriorat de vopsire, decolorare sau tratamente chimice merită o atenție specială.
Spray-ul cu protecție termică este, de asemenea, un aliat neprețuit. Formulele conțin, în general, uleiuri, ceruri și puțină apă care, la contactul cu căldura, se topesc și pătrund în tija firului de păr, sigilând golurile și reatașând cuticulele pentru a repara și proteja simultan. De asemenea, este esențial să folosiți o placă de îndreptat părul sau un ondulator pe părul complet uscat: aplicarea căldurii pe părul umed poate provoca daune suplimentare.