„Penicilina italiană”: rețeta de supă cu pui și legume, ideală pentru sezonul rece

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 12:49

Penicilina italiană - supa cu pui, legume și paste mici - este un preparat reconfortant, potrivit pentru sezonul rece. Bogată în ingrediente hrănitoare și ușor de adaptat, aceasta poate contribui la hidratare și oferă proteine, vitamine și minerale, fiind o alegere potrivită în zilele în care organismul are nevoie de odihnă și confort.

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