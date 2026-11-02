„Penicilina italiană”: rețeta de supă cu pui și legume, ideală pentru sezonul rece

Penicilina italiană - supa cu pui, legume și paste mici - este un preparat reconfortant, potrivit pentru sezonul rece. Bogată în ingrediente hrănitoare și ușor de adaptat, aceasta poate contribui la hidratare și oferă proteine, vitamine și minerale, fiind o alegere potrivită în zilele în care organismul are nevoie de odihnă și confort.
Uneori, cel mai bun remediu pentru o răceală sau pur și simplu pentru o zi obositoare este un bol cu supă fierbinte. Penicilina italiană, cunoscută și sub denumirile de supă pentru zilele de boală sau supă cu pui și pastina, este un preparat reconfortant, care îmbină tradiția culinară cu simplitatea, scrie Allrecipes.com
Deși nu are o confirmare medicală drept remediu, această supă bogată și aromată este alegerea ideală într-o zi friguroasă. Legumele fierte sunt pasate și amestecate din nou în supă, un truc care îi oferă mai multă consistență și un gust complex. Pastele mici, fierte direct în supa de pui, îngroașă ușor zeama, iar ierburile proaspete și coaja de parmezan îi dau o aromă aparte.
Fie că este consumată în timpul unei răceli, fie că este pur și simplu poftită o masă caldă și reconfortantă, această supă consistentă poate deveni unul dintre preparatele preferate în sezonul rece.
Ingrediente pentru penicilina italiană
1,9 litri de supă de pui cu conținut redus de sare;
2 căni de ceapă dulce, tocată;
1 cană și jumătate de morcovi curățați și tăiați grosier;
2 tije de țelină, tăiate grosier;
6 căței de usturoi, curățați și zdrobiți;
¾ de linguriță de sare kosher;
4 fire de cimbru;
2 foi de dafin proaspete;
aproximativ 57 g de coajă de brânză Parmigiano-Reggiano, plus parmezan ras pentru decor;
115 g de paste pastina, nefierte;
aproximativ 450 g de carne de pui rotisat, desfăcută în fâșii;
frunze proaspete de pătrunjel cu frunze plate, pentru decor.
Mod de preparare
1. Pregătirea ingredientelor
Toate ingredientele se pregătesc înainte de începerea gătirii.
2. Fierberea legumelor
Într-o cratiță mare sau într-o oală de fontă emailată se pun supa de pui, ceapa, morcovii, țelina, usturoiul și sarea. Amestecul se aduce la punctul de fierbere la foc mare, apoi focul se reduce la mediu-mic.
Legumele se lasă la fiert aproximativ 10 minute, până când se înmoaie. Cu ajutorul unei spumiere, legumele și 240 ml din lichidul în care au fiert se transferă într-un blender.
3. Pasarea legumelor
Capacul blenderului se fixează, iar piesa centrală se îndepărtează pentru a permite evacuarea aburului. Deschiderea se acoperă cu un prosop curat, pentru a preveni împrăștierea lichidului fierbinte.
Legumele se mixează aproximativ 30 de secunde, până când se obține un piure fin. Acesta se amestecă apoi înapoi în supă.
4. Adăugarea ierburilor, a parmezanului și a pastelor
Se adaugă firele de cimbru, foile de dafin și coaja de Parmigiano-Reggiano. Supa se aduce din nou la fierbere, la foc mediu-mare.
Se adaugă pastele pastina, apoi focul se reduce la mediu-mic. Supa se lasă să fiarbă 18–20 de minute, amestecând din când în când, până când pastele devin fragede. Carnea de pui desfăcută în fâșii se adaugă în ultimele 3 minute de gătire.
5. Îndepărtarea ingredientelor aromatice
Oala se ia de pe foc. Firele de cimbru, foile de dafin și coaja de Parmigiano-Reggiano se îndepărtează și se aruncă.
6. Servirea
Supa se servește imediat, decorată cu frunze proaspete de pătrunjel și parmezan ras.