Amaxofobia, teama care apare la volan. Cum o recunoști

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 sept. 2026, 13:49

Ai condus ani întregi fără probleme, ai mers zilnic la serviciu și ai parcurs sute de kilometri în vacanțe. Apoi, aparent fără avertisment, simplul gând că trebuie să te urci la volan începe să provoace teamă.

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