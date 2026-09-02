Mihai Daraban: „Turismul către America Latină și serviciile în domeniul naval sunt oportunități pentru România”

Scris de Tabu

Publicat 2 sept. 2026, 14:38 Actualizat 2 sept. 2026, 14:39

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, l-a primit la sediul instituției pe E.S. dl Javier Enrique Caraballo Salazar, Ambasadorul Republicii Panama în România. Discuțiile s-au concentrat pe deschiderea pieței românești pentru destinația Panama și pe identificarea unui calendar comun de acțiuni în domeniul turismului, precum și colaborarea în ceea ce privește serviciile în domeniul naval.

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