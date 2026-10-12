Adrian Mutu, lecții de educație financiară pentru fiul său de 9 ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 09:38

Într-un podcast la care a participat recent, Adrian Mutu a vorbit despre cum își recompensează fiul. Tiago trebuie să respecte mai multe reguli, una dintre ele fiind să își facă patul în fiecare dimineață.

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