Alexandru Ciucu a explicat de ce fiicele sale nu zâmbesc în fotografiile alături de el

Alexandru Ciucu a petrecut Halloweenul la munte alături de cele două fiice ale sale și a publicat mai multe imagini din excursie. Un detaliu a atras însă atenția: fetițele apar serioase în fotografii.
Designerul a explicat de ce lipsesc zâmbetele din cadrele postate pe Facebook și a povestit ce activități au făcut împreună.
Alexandru Ciucu a ținut să explice situația și a precizat că imaginile nu reflectă neapărat atmosfera din timpul vacanței.
Designerul a făcut referire și la discuțiile anterioare despre felul în care fetițele apar în fotografii. În trecut, Alina Sorescu l-a acuzat că le-ar fi certat pe cele mici pentru că nu zâmbeau. De această dată, el a transmis că, dincolo de fotografii și filmări, lucrurile au fost în regulă.
„Zâmbetele în poze au fost tot puține, spre deloc, dar important este că, în afara filmărilor, e totul bine și normal. Poate că într-o zi, când va vrea Dumnezeu, o să apară două zâmbete și pe strada noastră”, a scris Alexandru Ciucu pe Facebook.
Dincolo de fotografiile publicate, Alexandru Ciucu a povestit că excursia a fost plină de activități. Cei trei au învățat cum se pregătesc prunele pentru gem, au decorat dovleci, au pictat și au participat la jocuri care le-au pus la încercare îndemânarea și atenția.
Au mers și prin pădure, însoțiți de un ghid montan, care le-a vorbit despre tehnici de supraviețuire și despre animalele sălbatice. Programul a inclus sculptură în lut, căutări de comori și jocuri de descoperire a unor mistere.
Designerul a povestit și despre celelalte momente petrecute în excursie, de la ceaiul băut la focul de tabără până la vizitarea cascadelor Urlătoarea Mare și Urlătoarea Mică.
„Am învățat cum se face o ciorbă, cum se pregătesc prunele pentru gem, am decorat dovleci naturali dar și din traforaj, am făcut picturi pe sticlă, pe tricouri și pe apă, am participat împreună la o mulțime de jocuri de concentrare, de îndemânare și de coordonare.
Am mers prin pădure cu un ghid montan care ne-a vorbit despre tehnici de supraviețuire, dar și despre percepții greșite legate de animalele sălbatice.
Am sculptat în lut, am căutat comori, am dezlegat mistere, am creat tablouri tematice din semințe diferite, am băut un ceai fierbinte la focul de tabără, am vizitat cascadele Urlătoarea Mare și Urlătoarea Mică și am revenit acasă cu amintiri frumoase, dar și utile.
Ne amintim cu drag de pisoii de la hotel, dar și de blânzii dulăi de stână care ne-au însoțit în plimbările în natură”, a mai scris Alexandru Ciucu.