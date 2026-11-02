Alina Pușcău a terminat chimioterapia. Cum a marcat momentul

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 09:46

Alina Pușcău a terminat tratamentul împotriva cancerului, după aproximativ trei luni în care și-a împărțit timpul între casă și clinică. Fotomodelul a mărturisit că ultimul ciclu de chimioterapie a fost deosebit de dificil, însă a ales să marcheze acest moment printr-o petrecere de Halloween, alături de prietenele sale.

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