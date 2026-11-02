Alina Pușcău a terminat chimioterapia. Cum a marcat momentul

Alina Pușcău a terminat tratamentul împotriva cancerului, după aproximativ trei luni în care și-a împărțit timpul între casă și clinică. Fotomodelul a mărturisit că ultimul ciclu de chimioterapie a fost deosebit de dificil, însă a ales să marcheze acest moment printr-o petrecere de Halloween, alături de prietenele sale.
Alina a vorbit despre experiența sa și a dezvăluit că ultimul ciclu de tratament a fost foarte greu de suportat. Cu toate acestea, după încheierea ședințelor, a decis să se bucure de un moment alături de persoanele apropiate.
De Halloween, Alina Pușcău a participat la o petrecere alături de prietenele sale. Pentru această ocazie, s-a costumat în Cindy Crawford și a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre recunoștință, bucuria de a-și revedea prietenele și dorința de a celebra viața.
„Ultimul meu ciclu de tratament cu C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc viața alături de prietenele mele.
Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața.
Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit. Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, pentru o noapte, Cindy Crawford”, a scris Alina Pușcău pe Instagram.