Andrew Barabancea, noi dezvăluiri despre infarctul suferit

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 oct. 2026, 09:35

Andrew Barabancea a trecut printr-o experiență dificilă în mai 2025, când a suferit un infarct și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La mai bine de un an de la acel moment, fiul Ozanei Barabancea a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și despre felul în care acestea i-au schimbat prioritățile.

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