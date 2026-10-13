Andrew Barabancea, noi dezvăluiri despre infarctul suferit

Andrew Barabancea a trecut printr-o experiență dificilă în mai 2025, când a suferit un infarct și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La mai bine de un an de la acel moment, fiul Ozanei Barabancea a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și despre felul în care acestea i-au schimbat prioritățile.
Într-un interviu acordat publicației Libertatea, artistul a mărturisit că perioada petrecută în spital l-a determinat să acorde mai multă atenție sănătății și să își schimbe obiceiurile.
Andrew Barabancea consideră că stresul, oboseala acumulată și nopțile nedormite ar fi putut contribui la problemele sale medicale.
„A fost o perioadă destul de dificilă, care mi-a deschis ochii și m-a făcut să-mi dau seama care sunt prioritățile mele. Pot spune că acum sunt mai atent și că am un stil de viață mai sănătos. Am început să fiu mai calm, să nu mă mai stresez din orice lucru și să mă împac cu ideea că 'tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele meu'.
Alături mi-a fost familia, iar asta este cel mai important. Împreună am trecut peste toate. Cred că totul a pornit de la extenuare. Îmi place atât de mult ceea ce fac, încât am dat totul, iar stresul și nopțile nedormite și-au spus cuvântul. Să mai menționez că sunt și un bărbat destul de empatic, sensibil și «reușesc» cu brio să mă consum din foarte multe lucruri mărunte...”, a declarat acesta pentru Libertatea.
Andrew Barabancea a vorbit și despre lucrurile care îi aduc satisfacție în prezent. Artistul spune că apreciază momentele petrecute alături de familie și că se consideră o persoană ambițioasă, dar care găsește bucurie în lucrurile simple.
„Aș spune multe lucruri despre mine. (n.r. - râde) Însă, ca să mă rezum la doar câteva cuvinte, aș spune că sunt: ambițios, perseverent, sincer, exigent și amuzant. Sunt un om simplu, care se bucură de orice, mai ales de timpul petrecut cu cei dragi. Un om care se bucură când aude o piesă bună. Îmi place să contemplez foarte mult și sunt, de asemenea, foarte organizat”, a explicat fiul Ozanei Barabancea.
Întrebat ce anume îl face cu adevărat fericit, Andrew a oferit un răspuns simplu, care reflectă noua sa perspectivă asupra vieții.„Multe lucruri mă fac fericit! Însă, cu adevărat, pot spune că liniștea. Dacă am liniște, am tot”, a mărturisit artistul.