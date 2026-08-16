Angelina Jolie și-a pregătit copiii pentru propria sa moarte: „Nu simt că voi trăi mult!”

Angelina Jolie a dezvăluit într-un interviu pentru Variety cum moștenirea genetică și pierderile din familie i-au influențat profund abordarea asupra vieții și rolului de mamă.
Actrița americană, în vârstă de 51 de ani, a mărturisit că nu trăiește cu presupunerea că va îmbătrâni, ci se pregătește constant pentru eventualitatea unei absențe premature.
Într-un articol din New York Times, actrița a dezvăluit că este purtătoare a genei BRCA1, o mutație genetică ce crește semnificativ riscul de cancer la sân și ovarian. În 2013, Jolie a luat decizia radicală de a face o mastectomie dublă preventivă, nu din cauza unui diagnostic, ci pentru a reduce riscul.
Aceste experiențe au determinat-o pe Jolie să adopte o abordare neconvențională în creșterea celor șase copii ai săi. Ea le vorbește deschis despre fragilitatea vieții. „Îmi cresc copiii ca și cum i-aș pregăti pentru absența mea, nu pentru ziua în care voi deveni bunică. Asta se întâmplă când tratezi moartea ca pe o realitate, nu ca pe o abstracție îndepărtată”, a declarat actrița pentru Variety.
Angelina Jolie admite că această perspectivă vine cu un preț emoțional. Fiind deja mai în vârstă decât era mama ei când a fost diagnosticată, resimte o presiune constantă de a grăbi lucrurile și de a trăi intens, ca și cum timpul s-ar scurge rapid. „Simt nevoia să mă grăbesc, să împing limitele, dar asta poate fi copleșitor”, a spus ea.
Deși abordarea ei față de maternitate a fost marcată de temeri și precauții, Jolie afirmă că acum copiii ei o încurajează să se bucure de viață. Cei mai mulți dintre ei sunt aproape de vârsta majoratului, iar în loc să se lase afectați de temerile mamei lor, îi oferă sprijinul de care are nevoie pentru a-și redescoperi pasiunile. „Vor ca eu să călătoresc, să ies, să fac lucruri. Mă îndeamnă să trăiesc mai mult pentru mine”, a explicat Jolie pentru Variety. Actrița a adăugat că relația cu copiii săi este una specială: „Mă cunosc mai bine decât oricine și totuși mă iubesc”.