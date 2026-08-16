Emily Burghelea a dezvăluit motivul pentru care a decis să se mute în Spania cu familia

Emily Burghelea și familia ei s-au mutat în Spania, iar vedeta a povestit care a fost motivul principal care a stat la baza acestei schimbări importante.
Vedeta a dezvăluit că decizia de a părăsi România nu a fost luată doar pentru un stil de viață diferit, ci mai ales pentru viitorul copiilor. Amedeea, fiica cea mare, se apropie de vârsta școlii, iar alegerea sistemului de învățământ a avut un rol important în mutarea familiei.
Inițial, planurile familiei erau diferite. Emily își dorea ca micuța să meargă la școală în Franța și a început deja să o pregătească pentru această schimbare, inclusiv prin lecții de limba franceză.
„Ne-am mutat pentru copilași, pentru că trebuie să meargă la școală. Amedeea mai are un an de grădiniță, apoi intră la școală. Deși inițial voiam să mergem în Franța să o dăm la școală acolo și am meditat-o la franceză, ea știe foarte bine acum franceză și engleză, cumva viața ne-a adus în Spania”, a declarat Emily Burghelea, pentru WOWbiz.
Planurile familiei s-au schimbat după ce vedeta a descoperit în Spania o școală despre care spune că are recenzii foarte bune.
Un alt argument important a fost faptul că o persoană cunoscută familiei are deja copiii înscriși la respectiva instituție de învățământ și este mulțumită de experiența lor.
„Am găsit aici o școală foarte foarte bună pentru ea care are review-uri minunate și cunoaștem pe cineva care are copiii la școala respectivă și e foarte mulțumită. Acum am zis să facem pasul și să începem, pentru că ea mai are un an până intră la școală și am zis să fie acomodarea mai ușoară pentru ea”, a povestit Emily.
Astfel, familia a decis să nu aștepte până în momentul în care Amedeea va începe școala pentru a face mutarea. Perioada de un an este văzută ca o etapă de acomodare, în care fetița să aibă timp să se obișnuiască cu noul loc, cu oamenii și cu limba.
Chiar dacă motivul principal al mutării a fost legat de copii, Emily recunoaște că se simte foarte bine în noul loc.
Vedeta spune că îi place stilul de viață din Spania și mai ales faptul că sportul pare să ocupe un loc important în rutina de zi cu zi a oamenilor.
„Noi am venit pentru copii și bineînțeles că a fost ideea mea, eu i-am adus pe toți aici și e superb. E un loc călduros, e un loc în care sportul e pe primul loc, toată lumea aleargă dimineața, e genul meu de loc. Îmi place foarte mult, am început deja să învăț spaniolă, știu deja puțin”, a mai spus ea.
Pentru cei mici, mutarea presupune însă și o perioadă de adaptare. Dacă engleza și franceza nu reprezintă o problemă pentru copii, limba spaniolă este ceva nou pentru ei.
Emily este însă convinsă că cei mici se vor obișnui rapid, mai ales că vor avea posibilitatea să învețe limba și la grădiniță.
„Copiii sunt puțin bulversați că ei știu engleză și franceză, spaniolă încă nu știu, dar cu toate astea vor învăța la grădiniță. De săptămână viitoare urmează să ne orientăm și cu grădinița, pentru că școala la care vrem să îi ducem nu are și grădiniță”, a explicat vedeta.
Găsirea unei grădinițe este, astfel, unul dintre următorii pași pentru familie, mai ales că școala aleasă pentru Amedeea nu dispune și de o astfel de unitate.