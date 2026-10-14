Anisia Gafton a născut. Prima imagine cu bebelușul
Anisia Gafton
Anisia Gafton și partenerul ei de viață, Florin Serghei, au devenit părinți. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.
Anisia Gafton (42 de ani) a născut marți, 13 octombrie, un băiat. Actrița a postat primele imagini cu bebelușul și un mesaj prin care a mulțumit echipei de medici care i-a fost alături.
„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie ! Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului @dr.gheorghe_gica, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel. De asemenea, mulțumesc întregului personal medical de la @medlife_romania pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine. Vă mulțumesc pentru tot, pentru sprijin, pentru grijă și pentru că ați făcut ca această experiență să fie una atât de specială! Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet. PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și ca sunt anestezice:))”, a scris Anisia Gafton pe pagina de socializare.
O fotografie realizată chiar în salonul de la maternitate îi arată pe proaspeții părinți copleșiți de fericire.
Deși inițial au cochetat în glumă cu variante inedite de nume precum „Napoleon”, o peripeție dintr-o vacanță petrecută în Grecia i-a făcut să ia decizia finală. În timpul acelei călătorii, aceștia au cumpărat o statuie grea a Sfântului Mihail pe care au transportat-o cu greu în bagaje. Experiența i-a marcat într-un mod plăcut, motiv pentru care au hotărât ca micuțul lor să poarte numele Mihail.
„Vă spun sincer… partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca Vodă prin lobodă), este că în fiecare dimineață, ceasul deșteptător este un pic de greață, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs, mai o instabilitate emoțională.
Ce să mai, devii Serghei care a băut multă bere. Radiez, cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că îți cresc sânii! Ai sâni de mamă. Ești trecută prin ploaie, prin vânt, cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Recunosc că mă bucur de asta”, spunea Anisia Gafton.
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