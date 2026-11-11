Câți bani face Eva Măruță la doar 11 ani

La doar 11 ani, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță câștigă deja propriii săi bani. Eva este implicată în numeroase campanii publicitare, joacă în filme și participă la diverse evenimente.
O parte din veniturile Evei Măruță ar proveni din rețelele de socializare. Potrivit unor estimări atribuite platformelor de analiză a influencerilor, precum Influencer Marketing Hub, dintr-o singură postare sponsorizată pe TikTok ar putea câștiga între 235 și 400 de dolari, adică aproximativ 1.100 lei – 1.850 lei.
Și canalul de YoutTube îi aduce bani frumoși Evei. În funcție de numărul de vizualizări, frecvența postărilor și eventualele parteneriate, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță ar încasa între 500 și 1.500 de euro pe lună (aproximativ 2.500 lei – 7.500 lei).
Colaborările cu marile branduri, campaniile de publicitate și contractele de imagine reprezintă o altă sursă importantă de venit. De exemplu, pentru o campanie integrată sau un pachet de promovare sunt estimate venituri cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro (aproximativ 10.000 lei – 25.000 lei).
Eva a jucat și în filmul „Tati Part-Time”, iar paticiparea la diverse evenimente îi aduce, de asemenea, bani frumoși în conturi.
Atfel, dacă sunt luate în calcul toate aceste surse, estimările indică venituri cuprinse între 4.000 și 9.500 de euro pe lună. În lei, suma ar echivala cu aproximativ 20.000-47.500 de lei, scrie cancan.ro.