Ce spune Puya despre retragerea din muzică

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”, Puya a răspuns fără ocolișuri întrebărilor despre carieră și despre momentul în care se va retrage din muzică.
„Eu tot timpul am fost pregătit pentru insucces. Nu mi-am dorit niciodată cu tot dinadinsul chestia asta și poate asta mi-a dat și o anumită libertate să fiu așa cum vreau.
Lumea vede doar sfârșitul, vede doar ce am lansat, dar nu știe ce s-a întâmplat cu un an, doi, trei în urmă. Te trezești că te întreabă: «Bă, da' nu mai scoți și tu ceva?». Toți văd sfârșitul. Dar, în orice carieră, asta pot să o spun cu siguranță și la artiștii internaționali, carierele sunt așa, sinusoidale.”, a spus Puya.
Puya a vorbit și despre momentul în care ar putea decide să pună capăt activității sale muzicale. „Mai bine pui tu punct decât să pună alții. În momentul în care lumea o să caște și o să se uite în telefon, cu siguranță ăla o să fie sfârșitul. Cât timp se uită la mine și îmi cântă piesele, o să continui. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea. În primul rând, mă duc pentru mine, nu pentru ei”, a povestit Puya.
Puya și soția lui, Melinda, s-au cunoscut în 2006, în cadrul unui eveniment pe care el îl modera, iar ea prezenta o colecție de haine. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc.
În 2023, cei doi au participat împreună la emisiunea reality-show America Express, oferind publicului o privire mai intimă asupra dinamicii și umorului din cuplul lor.