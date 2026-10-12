Ce spune Puya despre retragerea din muzică

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 10:51

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”, Puya a răspuns fără ocolișuri întrebărilor despre carieră și despre momentul în care se va retrage din muzică.

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