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Cum arată noua locuință în care s-a mutat Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu

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Scris deAndreea Damian
Publicat12 oct. 2026, 09:58
Actualizat12 oct. 2026, 09:59

Anca Țurcașiu s-a mutat recent din București, pentru a scăpa de aglomerație și zgomote. Aceasta a cumpărat împreună cu iubitul ei, Călin, o casă în apropierea Capitalei și s-au apucat imediat de renovare.

După finalizarea lucrărilor de amenajare, artista le-a arătat fanilor cum arată unul dintre spațiile din curtea noii sale locuințe: foișorul.

Anca Țurcașiu le-a arătat fanilor cum arată foișorul amenajat în curtea noi sale locuințe și a publicat un videoclip cu rezultatul final. Aceasta le-a vorbit și despre planurile sale și ce modificări urmează să facă.

Conform imaginilor, Anca Țurcașiu a ales un foișor într-un stil modern, cu mobilier în nuanțe neutre și instalații luminoase care creează o atmosferă intimă. Spațiul este mobilat cu o masă și mai multe scaune, iar luminile decorative completează decorul și transformă foișorul într-un loc potrivit pentru momentele de relaxare, scrie click.ro.

„Am reușit să finalizăm foișorul din curte. Sperăm să vă placă. Am promis că vă arăt, rând pe rând, ce reușim să restaurăm. O seară frumoasă!!”, a transmis Anca Țurcașiu pe Instagram.

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Anca Țurcașiu le-a promis fanilor că le va prezenta, rând pe rând, lucrurile pe care reușește să le restaureze în noua locuință.

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