Cum arată noua locuință în care s-a mutat Anca Țurcașiu

Publicat 12 oct. 2026, 09:58 Actualizat 12 oct. 2026, 09:59

Anca Țurcașiu s-a mutat recent din București, pentru a scăpa de aglomerație și zgomote. Aceasta a cumpărat împreună cu iubitul ei, Călin, o casă în apropierea Capitalei și s-au apucat imediat de renovare.

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