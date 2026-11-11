Cum sună noua piesă a Deliei despre care vorbește toată lumea

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 nov. 2026, 10:38

Melodia „Femeia” a Deliei a stârnit un val uriaș de reacții în online exact prin contrastul dintre producția muzicală și mesajul asumat, direct și lipsit de menajamente. Piesa îmbină elemente de pop alternativ cu influențe de trap / urban pop și un bas sintetic greu, apăsat, pe alocuri minimalist.

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