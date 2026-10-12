Dan Negru și soția sa, Codruța, au fost din nou nași

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 11:59

Dan Negru și soția sa, Codruța, au avut parte de un moment special în acest weekend, când au devenit nași pentru o nouă pereche de fini. Prezentatorul TV a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă din biserică, alături de soția sa și de Andrei și Ariana, tinerii pe care i-au cununat.

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