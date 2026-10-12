Dan Negru și soția sa, Codruța, au fost din nou nași

Dan Negru și soția sa, Codruța, au avut parte de un moment special în acest weekend, când au devenit nași pentru o nouă pereche de fini. Prezentatorul TV a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă din biserică, alături de soția sa și de Andrei și Ariana, tinerii pe care i-au cununat.
Cu această ocazie, Dan Negru a dezvăluit că el și Codruța au numeroși fini în toată țara și a transmis un mesaj despre semnificația profundă a nășitului, pe care îl consideră o adevărată binecuvântare.
„Avem mulți fini prin toată țara, din București până la Iași, din Sibiu până la Timișoara. Aseară am mai câștigat doi: Andrei și Ariana.
Nășitul e o binecuvântare! E o milostenie sufletească!”, a început mesajul publicat pe rețelele de socializare.
În continuarea mesajului său, Dan Negru a vorbit despre originile și semnificația rolului de naș în creștinism, explicând cum a apărut această tradiție și ce responsabilitate presupune. Totodată, prezentatorul a amintit un sfat atribuit lui Slavici, pe care îl consideră o lecție importantă despre iubire, împăcare și armonia în familie.
„În primele secole ale creștinismului, când creștinii erau persecutați, nașul era un garant că noii veniți în Biserică nu erau trădători ai autorităților romane. Pentru ca un nou creștin să fie primit în comunitate, era nevoie de cineva din interior care să garanteze pentru el.
De aici vine rolul nașului!
Se spune că Slavici ar fi avut 40 de perechi de fini și tuturor le dădea un sfat:
«Să nu stingi lumina când e supărare în casă. Să stingi mai întâi supărarea și apoi lumina.»”