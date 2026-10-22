Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit? Semnele care i-au dat de gol

O nouă despărțire în showbiz-ul românesc? Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-ar fi despărțit, susține presa de cancan. Cei doi nu se mai afișează împreună în ultima perioadă.
Detaliul care a aprins și mai mult speculațiile este lipsa verighetelor.
În ultimele luni, pe rețelele sociale ale vedetei nu mai apare nicio fotografie cu ea și Mircea Brânzei. Cei doi nici nu s-au mai afișat împreună la niciun eveniment. Ultima lor postare împreună a fost făcută în iunie 2025.
Ulterior, ambii s-au afișat fără verighete pe degete.
Mai mult de atât, astăzi este ziua ei de naștere, iar soțul nu i-a făcut nicio urare pe rețelele sociale. În schimb, Mircea Brânzei a postat fotografii de la petrecerea de ziua de naștere a unei angajate de la firma lui.
În dreptul imaginilor publicate cu ocazia zilei sale de naștere, fosta cântăreață a transmis un mesaj sugestiv în care descrie ultimele schimbări importante din viața sa, dar și câteva lecții importante pe care le-a conștientizat în ultimul an.
„Sărbătoarea propriei zile de naștere. Anul care m-a adus față în față cu cea mai mare frică a mea: să nu dețin controlul. Anul care m-a făcut să înțeleg că nu pot controla totul, m-a învățat să încep să renunț și mi-a amintit că, dacă spun că cred în Dumnezeu, trebuie să am suficientă încredere în El încât să mă predau planurilor Sale.
Uneori, învățăm pe calea cea mai grea că viața poate fi atât de frumoasă dincolo de temerile și incertitudinile noastre. Că este perfect în regulă să nu știm ce vom face sau unde vgom fi mâine, pentru că astăzi este o zi frumoasă care merită trăită și sărbătorită. Poate că am învățat în sfârșit cum să trăiesc în prezent”, a fost mesajul transmis de Denisa Tănase.
Denisa Tănase a ajuns o femeie de afaceri de succes. După ce a cochetat cu muzica în tinerețe, fosta componentă a trupei Bambi s-a apucat de afaceri. În 2018, Denisa Tănase a lansat în online o afacere cu parfumuri. În prezent, deține peste 60 de magazine în țară și în străinătate și înregistrează cifre de afaceri impresionante. În anul 2022 s-a mutat în Dubai.