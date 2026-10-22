Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit? Semnele care i-au dat de gol

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 08:43

O nouă despărțire în showbiz-ul românesc? Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-ar fi despărțit, susține presa de cancan. Cei doi nu se mai afișează împreună în ultima perioadă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre denisa tanasemarius branzei