Fiul lui Nicolae Guță, condamnat la închisoare cu executare

Nicușor Guță, fiul lui Nicolae Guță, a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a fost prins drogat la volanul unui autoturism.
Judecătorul a ajuns la concluzia că fiul cunoscutului manelist „nu a înțeles nimic”, având în vedere antecedentele juniorului.Tribunalul din Hunedoara l-a condamnat pe fiul lui Nicolae Guță la 1 an și două luni de închisoare cu executare.
„Inculpatul nu prezintă garanții pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de același gen și nu a înțeles nimic din asta”, se arată în motivarea Tribunalului Hunedoara, citată de Cancan.ro.
În trecut, fiul lui Nicolae Guță a scăpat de condamnare după un episod similar. În 2020 a fost prins la volan, drogat. Pentru acea faptă a primit suspendarea executării pedepsei, de Judecătoria Petroșani.