PEOPLE· 1 min citire

Fiul lui Nicolae Guță, condamnat la închisoare cu executare

Nicușor Guță

Nicușor Guță

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Tabu ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 14 oct. 2026, 14:49

Nicușor Guță, fiul lui Nicolae Guță, a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a fost prins drogat la volanul unui autoturism.

Judecătorul a ajuns la concluzia că fiul cunoscutului manelist „nu a înțeles nimic”, având în vedere antecedentele juniorului.Tribunalul din Hunedoara l-a condamnat pe fiul lui Nicolae Guță la 1 an și două luni de închisoare cu executare.

„Inculpatul nu prezintă garanții pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de același gen și nu a înțeles nimic din asta”, se arată în motivarea Tribunalului Hunedoara, citată de Cancan.ro.

În trecut, fiul lui Nicolae Guță a scăpat de condamnare după un episod similar. În 2020 a fost prins la volan, drogat. Pentru acea faptă a primit suspendarea executării pedepsei, de Judecătoria Petroșani.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Vedete

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Tania Turtureanu: „Oamenii nu sunt obligați să ne iubească așa cum credem noi că trebuie”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Tania Turtureanu: „Oamenii nu sunt obligați să ne iubească așa cum credem noi că trebuie”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus, despre parcursul său artistic

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus, despre parcursul său artistic

Mai multe știri din PEOPLE

Mai Multe