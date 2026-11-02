Florin Dumitrescu și-a decorat locuința de Crăciun, încă din octombrie

În locuința lui chef Florin Dumitrescu s-a instalat deja atmosfera sărbătorilor de iarnă. Acesta a furat startul pregătirilor de Crăciun din dorința de a-i face o surpriză soției sale, Cristina, cu ocazia zilei acesteia de naștere.
Florin Dumitrescu a profitat de o scurtă absență a partenerei sale din oraș și a transformat întreaga casă într-un decor festiv dominat de nuanțe de roșu, funde și ornamente tematice.
Gestul a devenit deja o tradiție de familie, după ce anul trecut Dumitrescu a împodobit bradul exact de ziua soției, o mare iubitoare a acestei perioade din an.
Bucătarul a finalizat pregătirile chiar din 28 octombrie, mărturisindu-și entuziasmul pe rețelele sociale:
„Sunt convins 100% că vom avea o super reacție și se vor bucura și fetele, și Cristina de asemenea cadou. Este superb. Abia aștept să îi văd fața Cristinei când o să vadă casa împodobită de Crăciun, în octombrie”.
Pe lângă transformarea locuinței, Florin Dumitrescu a marcat momentul și printr-un mesaj emoționant publicat online, însoțit de o serie de imagini alături de soția sa.
„La mulți ani, iubita mea! Chapeau pentru omul care ești! Să îți fie soare și plajă în preajmă, să ai tot ce îți dorești plus tot ce îți lipsește și mulțumim noi, ăștia câțiva ai tăi, pentru tot superefortul pe care îl faci zilnic pentru noi! Te iubim și îți dorim tot binele din lume”, a transmis cheful.