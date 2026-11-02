Florin Dumitrescu și-a decorat locuința de Crăciun, încă din octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 11:02

În locuința lui chef Florin Dumitrescu s-a instalat deja atmosfera sărbătorilor de iarnă. Acesta a furat startul pregătirilor de Crăciun din dorința de a-i face o surpriză soției sale, Cristina, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

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