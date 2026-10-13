Florin Salam ar fi fost otrăvit la un concert

Florin Salam a ajuns de urgență la spital după un concert, susținut în Capitală. Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit.
Acesta a povestit cum s-a întâmplat totul pe o rețea de socializare.
„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei... Imediat după concert... Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor. Și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam. Și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp... Și am închis spectacolul”, a spus Florin Salam pe TikTok.
Manelistul a afirmat că la spital i s-au făcut toate analizele și că acolo i s-ar fi spus că a fost otrăvit cu o substanță care i-ar fi fost pusă în mâncare sau în apă. Florin Salam a afirmat că știa de mult timp că se va ajunge la o astfel de situație.
Mai mult decât atât, artistul a afirmat pe TikTok că timp de o lună trebuie să urmeze un tratament despre care nu a oferit prea multe detalii.
„Am fost la spital și mi-a luat toate analizele. Mi-a spus că ori în mâncare, ori în apă mi-a pus o substanță greu de... Și eu știam, eu simțeam asta de mai demult, că spuneam eu... Și uite... Nu se poate așa ceva. Eram la cântare și te apucă apele pe scenă”, a mai spus cântărețul.