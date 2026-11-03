Gabriela Cristea și-a pregătit un „medicament” la borcan pentru la iarnă. Ce conține

Gabriela Cristea a început pregătirile pentru iarnă și le-a arătat fanilor o nouă rețetă pe care o folosește în sezonul rece. De această dată, vedeta a pregătit hrean la borcan, însă partea cea mai grea a fost chiar răzuirea ingredientului.
De această sarcină s-a ocupat Tina, care ar fi muncit aproape o oră pentru a pregăti hreanul. Gabriela Cristea a recunoscut că mirosul puternic a făcut-o să lăcrimeze încă de la primele momente, chiar dacă nu ea a răzuit întreaga cantitate.
Pentru fiecare 250 de grame de hrean ras, vedeta recomandă 100 de mililitri de oțet, 100 de mililitri de apă, o lingură rasă de sare și o lingură de zahăr.
Ingredientele lichide se amestecă împreună cu sarea și zahărul până când acestea se dizolvă complet. Lichidul obținut se toarnă apoi peste hreanul ras, astfel încât să îl acopere bine, fără să fie adăugată o cantitate exagerată.
Pentru cele 507 grame de hrean pregătite, Gabriela Cristea a ales să folosească aproximativ 300 de mililitri de apă și 300 de mililitri de oțet.
Vedeta s-a amuzat de întreaga experiență și a glumit pe seama mirosului puternic.
„Aoleu, cum miroase! Deci te scoate din orice răceală hreanul ăsta”, a mărturisit Gabriela Cristea.