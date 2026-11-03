Gabriela Cristea și-a pregătit un „medicament” la borcan pentru la iarnă. Ce conține

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 nov. 2026, 09:50

Gabriela Cristea a început pregătirile pentru iarnă și le-a arătat fanilor o nouă rețetă pe care o folosește în sezonul rece. De această dată, vedeta a pregătit hrean la borcan, însă partea cea mai grea a fost chiar răzuirea ingredientului.

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