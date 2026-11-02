Halloween 2026. Fotomodelul Heidi Klum s-a costumat într-o palmă gigantică însângerată

Heidi Klum, supranumită Regina Halloween-ului, a făcut senzație la cea de-a 25-e ediție a legendarei sale petreceri din New York dedicate acestei sărbători.
Evenimentul tradițional și spectaculos a avut loc sâmbătă seară la sala Cathédrale din Manhattan și a atras zeci de vedete îmbrăcate în costume elaborate.
Heidi Klum surprinde din nou de Halloween și, încă o dată, alege să depășească orice limită cu o transformare demnă de un film de groază.
Pentru celebra sa petrecere din New York, ajunsă anul acesta la cea de-a 25-a ediție, supermodela germană s-a prezentat deghizată într-o mână gigantică tăiată: o creație hiperrealistă, îngrijită până în cele mai mici detalii, care i-a lăsat fără cuvinte pe fotografi și pe invitați.
Ceea ce face costumul și mai impresionant este faptul că, în interiorul structurii, se afla chiar ea, cu corpul ascuns în palma mâinii și picioarele înghesuite între două degete, în timp ce chipul îi apărea printre rănile deschise, însoțit de sânge fals care îi curgea din gură.
O deghizare monumentală inspirată de propria ei mână stângă, reprodusă fidel, cu toate pliurile pielii, venele, unghiile roșii și bijuteriile personale. Printre detalii se numără și verigheta, inelul de logodnă și tatuajul cu numele soțului ei, Tom Kaulitz, absent de la petrecere deoarece era ocupat cu turneul muzical.
Modelul a povestit că ideea i-a venit anul trecut când s-a uitat la mâna sa stânga. „M-am uitat la mâna mea și m-am gândit: «Hei, cred că aș putea să-mi încadrez cumva corpul în asta»”, a spus Klum.
Klum a spus că i-a luat aproximativ cinci-șase ore să se îmbrace în costumul ei în formă de mână din acest an, dar realizarea acestuia a durat mult mai mult. Îmbrăcat precum o mâna uriașă, modelul a fost transportată cu un camion de marfă la petrecere. „Fără îndoială, cel mai greu lucru este să-l porți”, a spus Klum. „Este destul de greu.”
De-a lungul timpului, Klum a mai purtat costume precum Medusa, un păun, s-a deghizat într-un „Transformer”, într-un vârcolac din videoclipul „Thriller” al lui Michael Jackson sau chiar în Kali, zeița hindusă a morții și distrugerii.