Johnny Depp revine pe marile ecrane

Actorul joacă rolul principal în noua adaptare „Ebenezer”, inspirată de celebra poveste „A Christmas Carol”, de Charles Dickens.
În vârstă de 63 de ani, Johnny Depp a fost prezent luni seară la premiera londoneză a filmului „Ebenezer”, regizat de Ti West, unde a vorbit despre relația cu fanii care i-au fost alături în ultimii ani.
„Nu există nicio modalitate prin care să pot explica ce simt. Este ceva profund. Aceștia sunt oamenii care m-au susținut la bine și la greu și le sunt dator. Ei sunt șefii mei”, a declarat actorul, întrebat despre reacția publicului, porivit The Independent.
Filmul marchează revenirea lui Depp într-o producție cinematografică susținută de un mare distribuitor american, după o pauză care a urmat procesului de defăimare intentat fostei sale soții, Amber Heard.
În 2022, juriul a stabilit că Amber Heard s-a făcut vinovată de defăimare în toate cele trei capete de acuzare formulate de Depp. La rândul său, actorul a fost găsit responsabil pentru unul dintre capetele de acuzare din procesul intentat de Heard. Cei doi au ajuns ulterior la o înțelegere, în decembrie 2022.
În noul film, Johnny Depp îl interpretează pe Ebenezer Scrooge, personajul central al nuvelei „A Christmas Carol”, scrisă de Charles Dickens. Actorul a recunoscut că interpretarea lui Alastair Sim din producția din 1951 rămâne, în opinia sa, una de referință.
Depp a explicat că nu și-a propus să depășească acea interpretare, ci să ofere personajului o perspectivă diferită.
Johnny Depp ar putea reveni în „Pirații din Caraibe”
Pe lângă revenirea pe marile ecrane, actorul a lăsat deschisă și posibilitatea unei întoarceri în franciza „Pirații din Caraibe”, în care l-a interpretat pe celebrul căpitan Jack Sparrow.
Deși în trecut a afirmat că Disney l-a îndepărtat din franciză și că nu intenționează să revină, Depp a sugerat recent că ar putea lua în calcul un nou film, dacă povestea ar oferi un final potrivit seriei.
Actorul a declarat că ar accepta să lucreze din nou cu producătorul Jerry Bruckheimer, despre care spune că este un prieten apropiat în care are încredere.
În august, Bruckheimer a confirmat că poartă discuții cu Johnny Depp pentru un al șaselea film „Pirații din Caraibe”. La proiect lucrează și scenaristul Ted Elliott, implicat în producțiile anterioare ale francizei.