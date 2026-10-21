Mădălina Ghenea debutează în rolul de regizor

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 oct. 2026, 11:13

Mădălina Ghenea se pregătește pentru un nou capitol spectaculos. Vedeta face un pas curajos în carieră și trece în spatele camerelor de filmat, debutând în rolul de regizor.

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