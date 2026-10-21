Mădălina Ghenea debutează în rolul de regizor

Mădălina Ghenea se pregătește pentru un nou capitol spectaculos. Vedeta face un pas curajos în carieră și trece în spatele camerelor de filmat, debutând în rolul de regizor.
Mădălina Ghenea locuiește în prezent în Italia alături de fiica sa, Charlotte, însă agenda profesională o obligă să călătorească frecvent în toate colțurile lumii. Vedeta a mărturisit că își dorește extrem de mult să revină în România pentru noi proiecte profesionale, după ce a colaborat deja local cu Dorian Boguță. Deși are o viață dinamică și călătorește pe toate continentele, actrița a subliniat că inima ei rămâne în țară.
„Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. (…) Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România.
Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Bohuță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. (…) Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a declarat Mădălina Ghenea la un post de televiziune.
Despre fiica sa, Charlotte, are numai cuvinte de laudă.
„Charlotte chiar e un dar, e o bijuterie, e cel mai important dar pe care viața mi l-a dat. Este un diamant care, văd eu, cât de frumos se transformă. Sunt foarte mândră de ea, de cum merg lucrurile și la școală, este poliglotă, e un copil extraordinar. E foarte dedicată pentru fiecare pasiune pe care o are”, a declarat Mădălina Ghenea.
Mădălina Ghenea a venit special din Italia pentru a participa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, unde a atras atenția cu o rochie neagră din dantelă și bijuterii cu diamante. După evenimentul de modă, actrița și-a continuat seara în club.