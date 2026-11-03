Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026: „It's tiiiime!” VIDEO

Cântăreaţa americană Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun 2026 duminică, într-un videoclip în care reia hitul „All I Want for Christmas is You”.
„It's tiiiiime!” („E timpul!”), a strigat artista în vârstă de 55 de ani, pentru a da startul sezonului, aşa cum obişnuieşte.
În videoclip, Halloween-ul este sărbătorit într-un bar din New York, unde apar persoane costumate, iar altele se dezlănţuie pe ritmurile piesei „Hermit”, un cântec rock înregistrat de cântăreaţă în anii 1990 alături de trupa Chick. Se apropie miezul nopţii, iar Mariah Carey, îmbrăcată în stil rock, cu părul roz şi un machiaj excentric, strigă „It’s tiiiiime!”, înainte de a fi propulsată în vârful unui brad, într-o nouă ţinută în culorile Crăciunului.
Piesa „All I Want For Christmas is You”, compusă în colaborare cu Walter Afanasieff, a apărut iniţial pe albumul de Crăciun al lui Mariah Carey, intitulat „Merry Christmas”, lansat în 1994. De atunci, piesa a devenit un hit indispensabil al sărbătorilor de sfârşit de an.
În decembrie anul trecut, Mariah Carey a doborât recordul absolut al clasamentului american Billboard Hot 100. Piesa „All I Want for Christmas Is You” a rămas 20 de săptămâni în fruntea clasamentului. Piesa a depăşit performanţele celor doi deţinători anteriori ai recordului: „A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey şi „Old Town Road” de Lil Nas X împreună cu Billy Ray Cyrus, care au dominat clasamentul timp de 19 săptămâni fiecare.
Conform cifrelor publicate de Forbes în 2023, piesa, lansată în 1994, generează anual între 2,5 şi 3 milioane de dolari drepturi de autor. În decembrie 2024, piesa generase, de la lansare, 80 de milioane de dolari din drepturi de autor, potrivit celebritynetworth.