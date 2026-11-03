Marina Voica, primele declarații de pe patul de spital

Marina Voica se află internată într-o unitate medicală, sub atenta supraveghere a specialiștilor, după ce starea generală de slăbiciune și amețelile persistente au impus monitorizarea de specialitate.
Îndrăgita artistă a muzicii ușoare românești are 90 de ani. Aceasta a făcut primele declarații de pe patul de spital.
Ea a vorbit deschis despre starea în care se află, păstrându-și tonul lucid și speranța, deși recunoaște că organismul resimte din plin oboseala și problemele medicale. Reacția interpretei vine după ce aceasta nu a putut face declarații despre starea ei, mai multe zile la rând.
„Ce să fac? Uite, stau aici deocamdată, stau în pat. Nu trebuie să fiu mai bine? Că o grămadă de lume se ocupă aici de mine. Urmează și recuperarea. Sunt foarte slăbită, foarte slăbită. Aveam amețeli, dar minuni nu face niciun medicament. Sunt la spital, dar sunt în vindecare”, a spus Marina Voica, pentru Spynews.ro.
Deși recunoaște cu sinceritate că recuperarea cere timp și că „minuni nu face niciun medicament”, artista subliniază efortul echipei medicale care o îngrijește permanent. În ciuda fragilității fizice din acest moment, mesajul transmis de artistă rămâne unul pozitiv.