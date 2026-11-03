Marina Voica, primele declarații de pe patul de spital

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 nov. 2026, 12:56

Marina Voica se află internată într-o unitate medicală, sub atenta supraveghere a specialiștilor, după ce starea generală de slăbiciune și amețelile persistente au impus monitorizarea de specialitate.

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