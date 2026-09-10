Mihai Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor comunismului: „Am găsit singura postare de pe Facebook care nu va avea parte de hate”

Mihai Bendeac îi ironizează pe nostalgicii comunismului printr-o postare în care le urează să traiască exact ca în acea perioadă. Actorul spune că dacă, într-adevăr, asta își doresc, atunci aceștia nu ar avea nici cel mai mic motiv să se revolte și să-i adreseze injurii.
Actorul spune că a găsit „postarea perfectă”, care nu ar trebui să stârnească reacții negative, indiferent de ce parte a baricadei se situează cei care o citesc: fie că sunt nostalgici ai comunismului, fie că detestă acea perioadă din istoria României.
„POSTAREA CARE NU VA AVEA PARTE DE HATE
Victorie!!!
Am găsit postarea perfectă! Am găsit singura postare de pe Facebook-ul românesc ce nu are cum să aibă parte de hate. Când spun că “am găsit”, o spun în sensul că mi-a venit brusc în gând ideea. Nu vă mai fierb. IATĂ:
“Celor care consideră că România era cum trebuie acum 35 de ani, le doresc să îi ajute Dumnezeu să trăiască împreună cu familia și cei dragi exact la calitatea vieții de atunci. ”
De ce spun că postarea asta nu va avea parte de hate?
Argumentul 1: Cei care chiar consideră că le era bine atunci nu pot decât să-mi mulțumească pentru frumoasa urare. Altminteri…
Argumentul 2: Cei care consideră invers, probabil că sunt de acord cu urarea…„, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.