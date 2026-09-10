Mihai Bendeac, ironie la adresa nostalgicilor comunismului: „Am găsit singura postare de pe Facebook care nu va avea parte de hate”

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 sept. 2026, 08:54

Mihai Bendeac îi ironizează pe nostalgicii comunismului printr-o postare în care le urează să traiască exact ca în acea perioadă. Actorul spune că dacă, într-adevăr, asta își doresc, atunci aceștia nu ar avea nici cel mai mic motiv să se revolte și să-i adreseze injurii.

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