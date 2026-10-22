Mirela Vaida, reguli stricte pentru copiii ei după atacul din Bistrița

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 13:03

Mirela Vaida a avut o reacție dură după ce un elev de 13 ani și-a atacat profesoara de matematică cu un cuțit într-o școală din Bistrița. În urma acestui incident șocant, prezentatoarea TV a dezvăluit că a impus reguli stricte pentru a-și proteja copiii.

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