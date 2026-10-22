Mirela Vaida, reguli stricte pentru copiii ei după atacul din Bistrița

Mirela Vaida a avut o reacție dură după ce un elev de 13 ani și-a atacat profesoara de matematică cu un cuțit într-o școală din Bistrița. În urma acestui incident șocant, prezentatoarea TV a dezvăluit că a impus reguli stricte pentru a-și proteja copiii.
Mirela Vaida consideră că părinții trebuie să monitorizeze mai atent activitatea online a copiilor și să impună limite clare privind accesul la rețelele de socializare. Vedeta susține că adolescenții nu ar trebui să navigheze fără restricții pe TikTok sau alte platforme similare.
„Noi când avem acasă niște copii care înțeleg cum funcționează social media, Și vă spun asta pentru că am acasă un copil de zece ani și una de aproape 12 ani, care deja îmi cer telefonul, mai întâi pe WhatsApp grupul clasei, după când mă uit, îi prind că sunt pe contul meu pe Instagram, dau scroll, dau și inimioare la ce le place lor, mâine-poimâine îmi și comentează (…) Și noi, părinții, trebuie să fim un pic cu ochii pe ei. Copiii la 12-13 ani nu au voie decât cu parolă pe Internet și timp limitat. N-ai ce să vezi pe Tiktok la 13 ani”, a spus Mirela Vaida.
Incidentul de acum șase ani în care Mirela Vaida a fost atacată cu un bolovan în platoul emisiunii pe care o modera a revenit în centrul atenției. Prezentatoarea TV a fost amenințată de Lămâia, prietena Antoanelei Grigoraș, cea care a intrat peste ea în platou în urmă cu cinci ani.