Oana Ioniță, studentă la trei masterate în același timp

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 13:26

Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății, unde urmează simultan trei programe de masterat. Coregrafa în vârstă de 44 de ani a reușit să obțină o bursă de merit grație mediilor de admitere.

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