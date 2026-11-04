Oana Ioniță, studentă la trei masterate în același timp

Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății, unde urmează simultan trei programe de masterat. Coregrafa în vârstă de 44 de ani a reușit să obțină o bursă de merit grație mediilor de admitere.
Cele trei direcții academice alese vizează atât perfecționarea artistică, cât și latura practică a carierei sale: Pedagogie și performanță în dans, Antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale, alături de un modul psihopedagogic axat pe metode moderne de comunicare cu elevii.
„Când te plictisești cu viața ta, ce faci? Te duci să te înscrii la un master și, dacă te plictisești și mai mult, mai faci un master și faci câte trei mastere în paralel. M-am înscris la pedagogie și performanță în dans — mi-a fost la îndemână —, la antreprenoriat și managementul organizațiilor teatrale, că vreau să văd cum se fac banii. Până acum m-am ocupat de sală, dar mai trebuie să faci și profit din artă. Și mai am modulul psihopedagogic, ca să conștientizez cum să lucrez cu copiii fără să țipi sau să urli”, a explicat coregrafa pentru Spynews.ro.
Deși statutul său profesional este deja consolidat, Oana Ioniță nu ezită să intre în dezbateri directe cu cadrele didactice atunci când perspectivele practice nu coincid cu teoria predată la cursuri:
„Câteodată nu sunt de acord cu profesorii și le spun direct. Cred că e util să ne susținem părerile și ca universitățile să asculte punctele de vedere ale studenților. Când predau eu la sală, ascult copiii; acum sunt studentă și profit de libertatea de a avea propriile opinii”, a spus Oana Ioniță.
Printre disciplinele care i-au atras atenția în noul an universitar se numără etnocoreologia, materie în cadrul căreia a aprofundat originile dansurilor tradiționale românești, inclusiv mecanismele prin care ritualul Călușului a ajuns pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.
În ceea ce privește rezultatele academice, coregrafa mizează pe medii maxime: „Eminentă sunt! Vreau să iau zece pe linie, dacă mă țin până la sfârșit și nu mă plictisesc pe parcurs. Sunt și bursieră, am fost printre primii trei admiși cu notă mare la buget. La celelalte plătesc taxă, pentru că statul nu finanțează două programe concomitent”, a conchis Oana Ioniță.