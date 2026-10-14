PEOPLE· 1 min citire

Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer pulmonar

Papa Leon al XIV-lea/Profimedia

Papa Leon al XIV-lea/Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Tabu ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 14 oct. 2026, 08:07

Vaticanul a anunțat că Papa Leon al XIV-lea suferă de cancer pulmonar și că i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept. Operația a decurs cu succes și nu au existat complicații.

Papa Leon al XIV-lea a fost supus marți unei intervenții chirurgicale în urma căreia s-a confirmat că suferă de cancer pulmonar. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Anunțul a fost făcut de Vatican după operația care a decurs cu succes, fără complicații.

Potrivit comunicatului, diagnosticul de adenocarcinom pulmonar era suspectat încă din timpul investigațiilor preoperatorii și a fost confirmat în timpul intervenției chirurgicale.

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație. Intervenția chirurgicală propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute.

Papa a dezvăluit duminica trecută, la prânz, în timpul rugăciunii, că medicii i-au descoperit un nodul mic la plămâni, și că va fi operat.

Înaintea operației, medicii oncologi au dat asigurări că, și dacă nodulul s-ar dovedi canceros, prognosticul Papei este "excelent", deoarece nodulul este îndepărtat într-un stadiu incipient.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Vedete

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre momentul în care trebuie să ajungem la camera de gardă

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: mesaj emoționant despre frumusețea vieții și valorile autentice

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Tania Turtureanu: „Oamenii nu sunt obligați să ne iubească așa cum credem noi că trebuie”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Tania Turtureanu: „Oamenii nu sunt obligați să ne iubească așa cum credem noi că trebuie”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus, despre parcursul său artistic

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus, despre parcursul său artistic

Mai multe știri din PEOPLE

Mai Multe