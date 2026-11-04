Paula Seling s-a logodit cu Alexandru Gorgos

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 09:58

Paula Seling și partenerul ei, producătorul muzical Alexandru Gorgos, s-au logodit. Artista a făcut declarații despre noul capitol din viața sa sentimentală și despre felul în care colaborarea artistică s-a transformat într-o relație de cuplu.

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