Paula Seling s-a logodit cu Alexandru Gorgos

Paula Seling și partenerul ei, producătorul muzical Alexandru Gorgos, s-au logodit. Artista a făcut declarații despre noul capitol din viața sa sentimentală și despre felul în care colaborarea artistică s-a transformat într-o relație de cuplu.
Deși au colaborat de-a lungul anilor pe diverse proiecte de studio, Paula Seling și Alexandru Gorgos au ținut legătura o perioadă îndelungată exclusiv la distanță, în mediul online, fără să fi avut oportunitatea unei întâlniri directe.
Punctul de cotitură în evoluția relației lor a fost marcat de pregătirile pentru concertul aniversar „Paula 25”. Atunci când au început repetițiile în format fizic și lucrul efectiv.
Într-un interviu acordat revistei VIVA!, cei doi au vorbit deschis despre momentul în care legătura artistică a căpătat o dimensiune sentimentală, subliniind că decizia de a forma un cuplu a venit într-un mod cu totul organic, fără grabă și fără planuri stabilite dinainte.
„Cred că cele mai frumoase lucruri din viață sunt, uneori, cele pe care nu le planificăm. Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat. Lucrurile au început să se schimbe în preajma concertului meu aniversar Paula 25. Atunci am descoperit că între noi există o chimie muzicală aparte”, a povestit Paula Seling pentru revista VIVA!.
Cântăreața a explicat că maturitatea își spune cuvântul în modul în care privește astăzi o poveste de dragoste, punând accentul pe armonie, respect și stabilitate sufletească.
„Aveam un mod surprinzător de firesc de a comunica prin muzică, de a ne completa ideile și de a construi împreună. Și cred că este foarte frumos când descoperi un om cu care vorbești aceeași limbă, chiar și atunci când nu folosești cuvinte. Ce a urmat a venit firesc, fără să fie nevoie să forțăm lucrurile. La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii”, a adăugat artista.
La rândul său, Alexandru Gorgos a evidențiat compatibilitatea lor. În timp ce Paula este recunoscută pentru forța creativă spontană și energia orientată spre emoție pură, el aduce echilibrul și disciplina.
„Înainte să ne întâlnim, știam deja că putem lucra bine împreună. Dar, odată cu pregătirea concertului aniversar, am realizat cât de mult ne completăm. Paula are o energie creativă extraordinară. Uneori vine cu zece idei într-un minut, iar eu încerc să le așez într-o ordine în care să le putem realiza”, a mărturisit Alexandru Gorgos pentru aceeași sursă.